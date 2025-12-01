“매물 보는것도 하늘의 별따기” 입주민 30%가 연예인 ‘배산임수’ 입지…“한강뷰 다 못봐도 ‘외부 접촉’ 차단 장점” 전세대 테라스, 바로 옆엔 아페르파크…‘하이엔드 단지’ 조성

“‘연예인 아파트’로 이름이 알려지다 보니 이젠 매물이 있어도 보기가 쉽지 않아요. 구경만 오는 사람들이 하도 많거든요. 방문자 정보도 너무 많아졌어요. 아페르한강 인근 공인중개사 A씨

[헤럴드경제=서정은 기자] 공유, 김고은, 류덕환·전수린 부부, 수애, 장윤정·도경완 부부, 제이홉, 한효주 등. 이름만 들어도 알 만한 톱 연예인들이 사는 곳. ‘아페르한강’은 입주민의 30% 이상이 연예인이다. 초고가 주택에 유명인들이 산다는 뉴스는 종종 보지만, 아페르한강처럼 한 단지에 밀집해 사는 사례는 드물다. 아페르한강은 준공 일년만에 어떻게 ‘연예인 아파트’라는 타이틀을 얻게 됐을까.

분양가상한제 피한 26세대…‘한강뷰’ 고층 전유물이지만, ‘배산임수’ 명당

아페르한강은 서울의 중심지인 용산구 서빙고동에 자리한 지하 5층~지상 10층으로 구성된 초고가 아파트다. 2024년 초 준공돼 6월 입주가 시작됐으며 206㎡ ~ 273㎡(이하 전용면적) 등 중대형 평수로만 구성돼있다. 총 26세대다. PH129, 에테르노청담 등과 마찬가지로 분양가상한제를 피하기 위해 30세대 미만으로 구성했다. 한 층당 3개 라인이 구성돼있고 펜트하우스는 각 라인당 하나씩 총 3세대가 있다.

단지명에 담긴 ‘아페르(AFER)’는 스페인어로 ‘드물다’는 뜻이다. 이름처럼 풍수지리·보안·커뮤니티·설계 등 여러 측면에서 희소성을 극대화했다고 한다.

정보현 NH투자증권 부동산 연구위원은 “용산의 지리적 특성을 보면 영구적인 한강조망을 누릴 수 있고 용산공원 접근성도 좋기 때문에 하이엔드 주거에 대한 선호가 클 수 밖에 없다”며 “강남권역과 비교해봐도 공급 여건이 제한적이고, 이촌 재건축과 한남뉴타운 재개발 사업 등이 완료되기 전까지 (공급이) 많지 않아 희소성이 크다”고 말했다.

인근 공인중개사들이 아페르한강을 제일 먼저 언급할 때 가장 많이 쓰는 단어도 ‘한강’과 ‘용산’이다. 아페르한강은 이촌한강공원과 용산공원 사이에 위치해있어 ‘뷰 맛집’ 세대는 집 안에서 용산공원과 한강의 경치를 한 눈에 볼 수 있다고 한다. 뒤로는 남산이 위치해 이 때문에 풍수학자들은 물이 앞에서 흘러 감싸안는 ‘금성수(金星水)’ 형국의 배산임수 입지라고 평가해왔다.

다만 일반적으로 초고가 주택의 필수요소로 꼽히는 ‘초근접 한강변’ 조건에는 부합하지 않는다. 이 때문에 저층 등 일부 세대에서는 한강뷰를 누릴 수 없다. 아페르한강 인근에 고급빌라, 대사관저 등이 있긴 하지만 다세대·연립 등도 혼재해있는 점도 아쉬움으로 꼽힌다. 압구정동, 청담동처럼 초고급 주거벨트가 완벽하게 형성된 지역은 아니라는 소리다.

김윤은 BSN빌사남 부동산중개법인 공인중개사는 “주변 환경을 보면 한남더힐이나 나인원한남 등에 비해 아페르한강은 다소 아쉬운 측면이 있다”면서도 “아페르한강의 진짜 매력은 ‘집 안에서 즐기는 프라이버시’”라고 강조했다.

이기호 서울글로벌부동산협회장도 “배산임수 입지를 갖췄지만, 한강 조망권의 경우 중층 이상만 누릴 수 있어 ‘전세대 한강뷰’를 앞세운 다른 하이엔드 주택과는 차이가 있다”며 “그보다는 설계, 내부 편의시설, 보안 등에서 강점이 뚜렷한 곳”이라고 말했다.

연예인 아파트로 각인…“단체 커뮤니티? 됐어요”, 개인 전용시설 곳곳에

아페르한강의 가장 큰 장점은 보안과 프라이버시다. 모든 세대가 한강뷰를 볼 수 있는 것도, 인근에 초고가 주택이 즐비한 것도 아니지만 이런 이유로 연예인들의 선호가 높을 수 밖에 없다는 전언이다. 아페르한강 인근을 다닌 결과 언덕 위에 위치해 제대로 된 정면 모습은 보기 힘들고, 측면도 겨우 볼 수 있을 정도였다.

한 부동산 전문가는 “연예인들이 외부로 일상적인 모습이 노출되는 것을 선호하지 않아 오히려 인근 지역이 얼마나 개발됐는지에 대해서는 민감도가 떨어진다”며 “그보다는 실생활에 얼마나 편리한지가 중요했을 것”이라고 분석했다.

아페르한강도 주거생활 편의성을 극대화하는데 초점이 맞춰져있다. 특히 테라스 특화설계는 아페르한강의 대표적인 상징이다. 아페르한강은 설계단계부터 테라스를 지그재그 형태로 구현해 세대간 시선 간섭을 최소화했다. 서울 도심에서 넉넉한 외부 공간을 확보하기 어려운 점을 고려하면 드문 구성이다. 각 세대주들은 취향에 따라 홈카페, 정원, 캠핑장 등으로 활용하고 있다고 한다. 테라스 폭이 3미터(m)에 이르기 때문에 공간활용도 용이하다.

세대별 동선도 철저히 분리했다. 각 층이 3개 라인으로 되어있지만, 라인마다 엘리베이터가 설치돼 프라이버시 보호가 가능하다. 세대 당 주차대수는 4대로 넉넉하다. 반포대교·강변북로·서빙고로는 차량으로 3분이내면 접근 가능하다.

외부로부터의 시선도 철저히 차단했다. 외관에는 넓은 유리를 활용, 실내에서는 볼 수 있는 조망을 살리는 대신 밖에서는 내부가 보이지 않도록 반사기능을 접목했다. 초고가 주택들이 제공하는 ▷리무진 ▷ 하우스클리닝 ▷컨시어지 서비스 등 프리미엄 서비스도 갖췄다.

개별사용이 가능한 인프라가 많다는 점도 특징이다. 단독으로 쓸 수 있는 ▷피트니스 및 샤워룸 ▷필라테스룸 ▷스크린골프연습실 ▷레슨룸 ▷세대별 창고 및 락커룸이 구비된게 대표적이다. 김윤은 중개사는 “피트니스 시설만 봐도 샤워실까지 포함된 단독룸 구조로 프라이빗함을 극대화했다”며 “대형 커뮤니티시설을 이용하지 않는 수요층(연예인 등)에게 더 적합하다고 볼 수 있다”고 평가했다.

이 단지가 대중적으로 각인된 배경에도 ‘연예인 아파트’라는 이미지가 한몫했다. 장윤정·도경완 부부는 2021년 나인원한남 244㎡를 50억원에 공동명의로 분양받다가 아페르한강 펜트하우스를 120억원에 전액 현금으로 매수한 것으로 알려졌다. 제이홉 또한 아페르한강 232㎡를 분양받은 뒤, 추가로 한 채를 더 매입하기도 했다.

이밖에도 류덕환·전수린 부부, 김고은, 한효주는 241㎡(저층)를, 공유는 240㎡(중층), 축구선수 김기희는 226㎡(저층) 타입 세대를 사들였다. 익명의 부동산업계 관계자는 “아페르한강은 분양 초기부터 연예인 마케팅을 잘 한 곳이기도 하다”며 “분양 관계자들 사이에서는 영앤리치가 ‘한번쯤은 살아보고 싶어한다’고 얘기가 많이 들리는 곳”이라고 했다.

유명 건축가 유현준 교수 설계…아페르파크까지 초고급 단지 완성 중

아페르한강의 외관은 그리스 아테네의 아크로폴리스를 모티프로 했으며, 흰색의 슬라브 판재와 투명한 유리박스가 적층을 이루도록 설계됐다. 아파트와 인근 환경이 조화를 이룰 수 있도록 여러 색상을 골고루 활용한 점도 특징이다.

특이 국내 유명 건축가인 유현준 홍익대학교 교수가 설계를 맡아 대중적인 인지도를 높였다. 유 교수는 ‘알쓸신잡’·‘차이나는클래스’ 등 여러 텔레비전 프로그램을 알려져있으며, 르무아한남·보스크남산 등 하이엔드 주택 설계를 맡아오고 있다.

이처럼 연예인들이 몰리고, 유현준 교수의 작품이라는 입소문이 나면서 최근 들어 아페르한강을 찾는 사람들이 하나둘 늘고 있다고 한다. 다만 세대수가 적다보니 월세, 전세 매물이 한건씩 간헐적으로 나오는 실정이다. 단순히 연예인들을 보기 위해 매물 문의를 하는 경우가 늘어나면서 방문자에 대한 검증, 사전예약에 대한 절차도 더욱 까다로워지고 있다는 전언이다. 최근 전용 242㎡ 기준 전세 약 65억원, 월세는 보증금 10억원대에 월 3000만원 안팎 수준의 호가가 확인된다.

아페르한강 옆에는 내년 6월 입주를 앞둔 ‘아페르파크’ 공사가 한창이다. ‘아페르파크’도 마찬가지로 ‘배산임수’ 입지에 한강과 용산공원 환경을 누릴 수 있다. 아페르파크 디자인에도 유 교수가 참여한다. 아페르파크는 지하 6층 ~ 지상 9층 규모로, 176 ~ 265㎡ 구성된다. 세대수는 아페르한강보다는 2세대가 적은 24세대다.

김윤은 중개사는 “향후 더파크사이드 서울, 에테르노용산 등 용산 지역에 주택이 추가로 들어서면 하이엔드 주거단지 라인업이 완성될 것”이라며 “아페르한강은 해당 단지들과 같은 입지 특성을 누리면서도 가격 측면에서 메리트가 있어 꾸준히 관심을 받을 것”이라고 평가했다.