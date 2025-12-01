컨소시엄 주관사 참여, 대심도 TBM 공법 적용 지역 전력 수급 안정·경제 활성화 기여

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 평택 삼성전자 캠퍼스의 전력 수급 안정성을 좌우할 핵심 인프라 구축 사업을 따냈다.

금호건설은 한국전력공사가 발주한 ‘평택지역 전기공급시설 전력구공사(신평택–고덕#3) 2공구’를 수주했다고 1일 밝혔다.

이번 공사는 경기도 평택시 오성면 숙성리에서 고덕동을 잇는 총연장 약 5.4㎞ 구간에 지하 전력 터널(전력구)을 구축하는 대규모 프로젝트다. 삼성전자 평택캠퍼스 2단지를 포함한 평택 산업벨트 전력 수급 안정성 확보를 위한 핵심 기반 사업으로, 고난도 종합심사낙찰제(종심제) 방식으로 발주됐다.

총사업비는 2180억원이며 금호건설은 지분 80%(1744억원)를 확보해 컨소시엄 주관사로 참여한다. 공사 기간은 착공일로부터 49개월이다.

전력구는 총 5423m 규모로 조성된다. 이 중 약 5310m 구간은 쉴드 터널보링머신(TBM, Shield Tunnel Boring Machine) 공법을 적용해 대심도 굴착 방식으로 시공된다. 이는 지반 압력과 굴진면을 정밀 제어해야 하는 고난도 공법으로, 도심 및 복합 지반에서의 안정적 굴착에 높은 기술력과 경험이 요구된다.

소음·진동·지반 교란을 최소화해 안전성과 환경 영향을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 나머지 113m 구간은 개착식 공법으로 시공되며, 지하 전력구와 지상 설비를 연결하는 필수 구조물인 수직구 4기도 함께 설치된다.

사업이 완료되면 삼성전자 평택캠퍼스는 물론 인근 산업단지와 지역사회의 전력 공급 안정성이 크게 강화될 전망이다. 안정적인 전력 인프라는 지역 경제 활성화는 물론 국가 차원의 에너지 경쟁력 향상에도 이바지할 것으로 기대된다.

금호건설은 국내에서 다수의 대규모 전력구 공사를 수행하며 기술력을 인정받아 왔다. 특히 쉴드 TBM 공법 적용 실적과 대심도 지하 구조물 시공 경험이 풍부해 복잡한 인프라 공사 수행 능력에서 경쟁 우위를 확보하고 있다는 평가다.

이번 평택 전력구 사업을 포함해 올해 ‘충남지역 전기공급시설 전력구공사(당진화력–신석문–신송산 3차 터널)’ 등 2건의 전력구 사업을 연속 수주하며 전력 인프라 분야 강자로서의 입지를 공고히 하고 있다.

금호건설 관계자는 “고난도 쉴드 TBM 공법과 대규모 전력구 시공 경험을 바탕으로 이번 사업을 성공적으로 수행할 것”이라며 “산업단지와 지역사회에 안정적인 전력이 공급될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.