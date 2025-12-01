- 한국형 차세대 에너지 연구 고도화 및 국가 실증사업 본격 대응 - 전극·전해질서 광전극·촉매까지 배터리·수소 핵심기술 통합연구

[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST)은 배터리·수소 분야의 차세대 에너지 기술을 선도하고, 국가 에너지 실증사업에 대응하기 위해 ‘배터리·전기화학연구센터’와 ‘수소·광전기화학에너지전환연구센터’를 공동 개소했다고 밝혔다.

개소식은 지난 28일 GIST 차세대에너지연구소에서 열렸으며, 행사에는 GIST 교수진과 지자체·산업계·연구기관 관계자 등 약 50여 명이 참석해 차세대 배터리·수소 기술 고도화를 위한 협력 방향을 논의했다.

개소한 두 연구센터는 ▷차세대 배터리 전기화학 ▷전극·전해질 소재 개발 ▷고에너지밀도·고안전성 셀 구조 ▷광전기화학 기반 수소 생산(PEC) ▷촉매·광전극 소재 ▷캠퍼스·산단 실증 기반 구축 등 배터리와 수소 분야의 핵심 원천기술과 실증·평가 시스템을 통합적으로 구축할 계획이다.

또한 국가 실증사업과 연계해 광주·전남을 배터리·수소 실증 거점으로 삼고, 지역 RE100 산업단지와의 연계 연구도 병행할 예정이다.

연구는 김상륜·이상한 센터장을 비롯해 GIST 4개 학과(화학과, 신소재공학과, 기계로봇공학과, 환경에너지공학과) 교수진이 참여한다.

이들은 배터리 전극·전해질 및 수소 광전기화학 소재 연구, 고효율 수소생산 시스템, 차세대 에너지전환 기술 실증, AI 기반 분석 등 배터리·수소 분야의 핵심 연구와 산·학·연·관 협력 체계 구축을 추진한다.

김상륜 배터리·전기화학연구센터장은 “배터리 기술은 국가 에너지 시스템 경쟁력을 결정하는 핵심 분야로, GIST가 가진 전기화학·소재 역량을 기반으로 차세대 셀 기술 개발과 실증을 선도하겠다”며 “산업계 및 공공기관과 협력해 고안전·고성능 배터리 기술 확보에 기여하겠다”고 밝혔다.

이상한 수소·광전기화학에너지전환연구센터장은 “광전기화학 기반 수소 생산 기술은 탄소중립 실현을 위한 핵심 전략 분야이며 GIST가 세계적으로 강점을 갖고 있다”며, “광촉매·광전극·반응 시스템 등 원천기술과 실증 기반을 강화해 국내 수소 기술 혁신을 이끌겠다”고 말했다.

GIST는 배터리·수소 연구센터 공동 개소를 계기로 캠퍼스 실증 부지 조성, 지역 RE100 산업단지와 연계한 배터리·수소 기술 실증, 국내외 전문가 초청을 통한 공동연구 확대 등을 추진할 예정이다. 이를 통해 광주·전남 지역을 중심으로 한 배터리·수소 연구·실증 허브 구축과 국가 에너지전환 기술 경쟁력 제고에 적극 나선다는 계획이다.