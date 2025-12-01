[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 1일 지난 윤석열 정부의 북한 도발과 관련해 “전쟁날 뻔..위대한 대한국민이 막았다”고 전했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 ‘북한의 오물풍선 살포 이전에 국군이 먼저 대북전단 살포 등으로 도발했다’는 취지의 언론 기사를 첨부하며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “계엄 명분으로 전쟁을 개시하려고, 군대를 시켜 북한에 풍선까지 날려…”라면서 “곳곳에 숨겨진 내란행위를 방치하면 언젠가 반드시 재발한다”고 했다.

이 대통령은 이달 3일 12·3 불법 계엄 1주년을 맞이해 특별담화문을 발표할 예정이다.

이규연 대통령실 홍보수석은 담화문에 “촛불에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용이 될 것”이라고 전했다.

이 대통령은 같은 날 ‘새롭게 선 민주주의, 그 1년’이라는 제목으로 외신 기자회견도 한다. 대통령실에 따르면, 이 대통령은 회견에서 ’K-민주주의’ 회복을 국제사회에 천명하고, 국민 통합의 메시지를 전할 예정이다.