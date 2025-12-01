최고 35층·3178가구 대단지 재탄생 2029년 입주, 강북 균형발전 본격화

서울 마지막 달동네로 불렸던 노원구 중계본동 ‘백사마을’이 16년 만에 재개발 정상화에 성공하며 드디어 첫 삽을 떴다.

서울시는 1일 기공식을 열어 최고 35층, 총 3178가구 규모의 대규모 주거단지 조성 계획을 공식화했다. 이번 사업은 지연과 갈등으로 장기간 표류했던 백사마을 정비사업이 본궤도에 오른 사례로, 강북권 균형발전의 상징적 출발점이 될 것으로 평가된다.

시는 2009년 재개발 정비구역 지정 이후 사실상 중단됐던 사업을 2022년부터 주민·전문가와 약 150차례 소통하며 통합 정비계획 수립을 추진했다.올해 3월 전체 회의에서 95% 이상의 압도적 찬성으로 계획 변경이 확정되면서 사업 정상화의 전기가 마련됐다. 이에 따라 백사마을은 지하 4층~지상 35층, 26개 동 규모의 자연 친화형 단지로 재탄생하며 2029년 입주를 목표로 한다.

서울시는 ‘주거지 보존 용지’를 ‘공동주택 용지’로 전환하고, 용도지역 상향 및 사업성 보정계수 적용 등을 통해 사업성을 대폭 개선했다. 또한 분양·임대 획지 구분을 없애 소셜믹스 방식으로 개발함으로써 다양한 계층이 함께 어우러지는 사회통합형 단지를 구현한다. 이러한 규제 혁신이 그간 사업 지연의 원인이었던 ‘계층 간 위화감’과 ‘저층 보존 규제’ 문제를 해결한 핵심 요인으로 꼽힌다.

백사마을은 5월 철거를 시작했고, 이번 기공식을 기점으로 올 12월 철거공사를 마무리한 뒤 내년 상반기 본격 착공한다. 서울시는 착공부터 준공·입주까지 신속한 절차 진행을 통해 사업을 안정적으로 완수하겠다는 방침이다. 오세훈 서울시장은 “백사마을은 오랜 세월 주민의 삶과 애환이 켜켜이 쌓인 곳이자 서울 동북권의 미래를 다시 그리는 강북 대개조 프로젝트의 중요한 축”이라며 “강북권의 도시 경쟁력을 획기적으로 끌어올릴 백사마을의 변화를 위해 모든 절차를 신속하고 투명하게 책임지겠다”고 밝혔다.

한편 서울시는 지난해부터 강북권의 주거환경 개선과 경제·문화시설 착공 등을 내용으로 하는 ‘강북권 대개조’ 프로젝트를 가동 중이다. 이번 백사마을 개발을 계기로 동북권 주거 환경 개선과 함께 강북활성화의 기반이 본격적으로 마련될 전망이다. 정주원 기자