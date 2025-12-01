내년부터 인도軍 공급 K9 모형 전시 “MENA 시장 적극 진출할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 이집트 최대 규모 방산 전시회 ‘EDEX 2025’에서 천무, K9, L-SAM 등 주요 전력 무기들을 선보인다.

1일 한화에어로스페이스는 오는 4일까지 이집트 카이로에서 열리는 EDEX 2025에 참가한다고 밝혔다. 이번 EDEX에는 450여개 업체가 참가하며 약 4만여명이 방문할 예정이다.

한화에어로스페이스는 전시관 중앙에 다연장 유도무기 천무 실물 유도탄을 배치했다. 최대 사거리 80~290km의 천무 1.0 유도탄 3종과 움직이는 적 함정도 타격할 수 있는 유도 기능을 강화한 천무 2.0 대함유도탄(ASBM)도 전시한다.

K9 자주포 패키지 모형도 선보인다. 이집트 해군 해안 방호용으로 배치되는 K9과 함께 155㎜ 포탄의 정밀성을 강화한 탄도수정신관과 정밀유도포탄도 전시된다. 해군형 K11 사격지휘 장갑차에는 적 함정의 움직임을 파악할 수 있는 전자광학장치(EOTS), 레이다 등이 장착됐다.

내년부터 이집트군에 본격 공급될 K9에는 민·관·군 협력으로 국산화 개발에 성공한 한국산 1000마력 엔진이 장착된다. 국내 방산협력사들의 부품을 현지로 조달해 이집트 공장에서 생산하는 구조다.

한화에어로스페이스는 이번 전시회에서 대공 방어 통합 솔루션도 제안한다. L-SAM을 비롯해 40㎜ 무인방공시스템과 단거리 드론 발사대 등을 선보인다. 지대지 유도무기로 개량한 천검도 소개한다.

성일 한화에어로스페이스 중동∙아프리카 총괄법인 사장은 “이집트와 방산 협력 강화를 통해 한국과 이집트 방산 생태계가 함께 성장할 수 있게 하겠다”며 “글로벌 방산시장에서 검증된 K9, 천무를 포함한 통합 안보 솔루션으로 중동·북아프리카(MENA) 시장에 적극 진출하겠다”고 말했다.