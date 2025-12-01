[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존문화재단(이사장 김영찬)이 지역 취약계층 400세대에 2000만원 상당의 생필품 키트를 전달하는 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’ 후원을 진행했다.

골프존문화재단은 25일 경상남도 함안군 칠원읍에서 취약계층 150세대에 1000만원 상당의 생필품 키트를 후원한 데 이어, 28일에는 경상북도 영천시를 찾아 250세대에 1000만원 상당의 후원품을 전달했다. 재단은 본격적인 겨울 한파에 대비해 생필품 키트를 전달하며 소외 이웃의 따뜻하고 건강한 겨울나기를 응원했다.

골프존문화재단은 2021년부터 5년간 이어온 ‘골프존 이웃사랑 행복나눔’ 행사를 이어오고 있다. 올해는 소외 이웃 약 4000세대에 1억8000만원 상당의 생필품을 지원할 예정이다. 오는 12월에는 제주도 후원식을 앞두고 있다.

김영찬 골프존문화재단 이사장은 “추운 겨울 한파를 앞두고 우리 이웃들에게 따뜻한 온기를 전하고자 이번 생필품 키트 후원을 마련했다”며 “골프존문화재단은 나눔과 배려의 경영 철학을 변함없이 실천하며 앞으로도 소외 이웃 가까이에서 지원을 이어갈 예정”이라고 전했다.