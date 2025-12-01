금감원, 쿠팡 측 사고 보고 직후 사실 인지 쿠팡페이 자체조사 결과 ‘해당없음’ 보고 “상황 모니터링, 연관성 인지 땐 즉각 조사”

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원이 쿠팡 해킹사태와 관련해 쿠팡의 핀테크 자회사인 쿠팡페이에 자체조사를 지시한 것으로 확인됐다. 쿠팡페이는 이번 사태와 관련이 없다고 보고한 것으로 전해진다. 금감원은 상황 추이를 주시하며 사고 연관성이 확인될 경우 직접 조사에 즉각 착수한다는 방침이다.

1일 금융당국에 따르면 금감원은 쿠팡이 이번 정보 유출 사고를 개인정보보호위원회 등에 최초 보고한 지난달 20일 사고 사실을 처음 인지하고 이듬주 쿠팡페이 측에 관련 사안을 자체 점검해 보고해달라고 지시했다.

금감원 관계자는 “쿠팡 계열사인 쿠팡페이 측으로부터 금융사고 보고가 따로 없었던 상황에서 이번 사고를 인지했고 정보가 이커머스(전자상거래) 쪽에서만 빠져나갔는지 결제 정보까지도 접근이 이뤄진 건지 확인해야 했기에 회사 측에 연락을 취해 점검을 하고 보고하도록 조치했다”고 말했다.

쿠팡은 2020년 쿠팡페이 분사와 함께 전자금융업 등록이 말소됐고 현재 쿠팡 내 간편결제 등 금융결제 업무는 쿠팡페이가 담당하고 있다. 쿠팡페이는 전자금융거래법상 전자지급결제대행업(PG), 선불전자지급수단 발행업, 결제대금예치업(ESCROW)을 영위하고 있다.

금감원은 지난달 28일께 쿠팡페이 측으로부터 ‘자체 검사 결과 이번 사고와 관련해 해당 사항이 없다’는 보고를 받은 것으로 알려졌다. 쿠팡 측은 지난달 29일 보도자료를 통해서도 결제 정보, 신용카드 번호 등은 노출되지 않았다고 밝힌 바 있다.

관련 업계에 따르면 쿠팡페이의 결제 정보는 개개인의 쿠팡 계정에 연결돼 있으나 범인이 결제 정보를 열람한 정황은 발견되지 않은 것으로 전해진다. 다만 개인정보가 노출된 고객 계정이 최초 신고 약 4500개에서 3370만개로 확대된 만큼 추가적인 사실관계 조사가 필요하다는 우려의 목소리가 크다. 전(前) 쿠팡 직원인 범인이 비인가 접근을 하는 과정에서 결제 정보 등에 접근하는 데 실제 제한이 있었는지 여부 등에 대해서도 추가 조사가 필요한 상황으로 알려져 있다.

금감원 관계자는 “쿠팡페이는 결제내역 등 내부 정보가 유출되지 않았다고 보고했고 이는 쿠팡이 추가 신고 및 보고 과정에서 밝힌 내용과도 일치한다”면서 “현재로서는 당장 조사가 필요하거나 현장 제어가 필요한 상황으로 인식하고 있진 않다”고 말했다.

다만 사고 연관성 등이 추가로 인지되면 즉각적으로 조사에 나설 계획이다. 이 관계자는 “향후 상황을 지켜보되 워낙 많은 사람이 이용하는 이커머스인 만큼 쿠팡페이와의 사고 연관성이나 결제 관련 정보 유출 가능성, 은폐 가능성 등이 보이면 즉각 현장 조사에 나설 예정”이라고 덧붙였다.