토요타코리아, 컨슈머인사이트 판매 서비스 만족도 1위 렉서스코리아, 컨슈머인사이트 AS 만족도 1위 12월 한 달간 하이브리드 시스템 무상점검 겨울철 필수 정비 부품 및 공임 10% 할인 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 토요타코리아와 렉서스코리아가 겨울철 고객들의 안전한 차량 운행을 지원하기 위해 오는 31일까지 전국 공식 서비스 센터에서 ‘2025 고객 감사 윈터 서비스 캠페인’을 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 서비스 캠페인은 지난 9월 자동차 리서치 전문기관 컨슈머인사이트가 실시한 ‘2025 연례 자동차 기획 조사’에서 토요타와 렉서스 브랜드가 각각 판매 서비스 만족도(SSI), AS 만족도(CSI) 부문에서 1위를 달성한 것을 기념해 기획됐다.

캠페인 기간 동안 토요타 공식 서비스센터에 입고하는 모든 고객에게는 ▷하이브리드 시스템 무상 점검을 비롯해 ▷하이브리드 배터리 ▷캐빈 에어 필터 ▷12V 배터리 ▷브레이크 패드 및 디스크 ▷와이퍼 러버 및 블레이드 등 겨울철 세심한 관리가 필요한 부품 및 공임에 대해 10% 할인 혜택을 제공한다.

아울러 토요타코리아는 캠페인 기간 동안 유상 수리를 진행하는 고객에게 ▷토요타 가주 레이싱 리유저블 백(30만원 이상 수리) ▷토요타 가주 레이싱 프리미엄 골프 우산(50만원 이상 수리)을 사은품으로 증정할 예정이다.

렉서스코리아는 유상 수리를 진행하는 고객에게 ▷렉서스 마스터즈 리유저블 백(30만원 이상 수리) ▷렉서스 마스터즈 프리미엄 골프 우산(50만원 이상 수리)을 사은품으로 증정한다.

강대환 토요타·렉서스 코리아 부사장은 “이른 추위로 차량 관리가 더욱 중요해진 시기인 만큼, 토요타 오너분들께서 최상의 차량 컨디션으로 안전하게 주행하실 수 있도록 이번 서비스 캠페인을 마련했다”며, “앞으로도 보다 세심한 서비스로 고객분들께서 보내주신 한결같은 믿음과 성원에 보답하겠다”고 말했다.