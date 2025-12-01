- 총회 D-1년 기념 차세대 탠덤 기술 국제포럼 동시 진행 - 전 세계 태양광 전문가 200여 명 참석, 성공 개최 다짐

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시와 기후에너지환경부, 한국태양광발전학회가 공동 주최한 ‘2026 세계태양광총회 성공 기원 행사’가 1일 대전컨벤션센터에서 성황리에 열렸다.

이날 행사에는 유득원 대전시 행정부시장을 비롯해 한국태양광발전학회장, 태양광산업협회, 태양광공사협회, 시민단체, ‘탠덤 태양광 스페셜 포럼’ 참석자 등 350여 명이 참석해 총회 성공 개최를 기원했다.

세계태양광총회는 태양광 분야 세계 최대 규모의 국제행사로, 오는 2026년 11월 15일~20일까지 6일간 대전 DCC에서 개최한다. 세계 3대 태양광 학술대회(유럽, 미주, 아시아)를 합쳐 4년마다 개최되며, 한국은 대전에서 처음 열리게 된다.

이번 기원 행사는 총회 D-1년을 맞이해 마련했으며, ▷개회사 ▷환영사 ▷성공기원 퍼포먼스 ▷기념촬영 ▷축하공연 ▷홍보영상 상영 등 다채로운 프로그램으로 진행했다.

특히 ‘탠덤 태양광 스페셜 포럼’을 함께 개최해 차세대 태양전지 기술인 탠덤 분야의 최신 연구 성과를 공유했다. 탠덤셀은 발전효율을 극대화하는 차세대 태양전지로 기존 실리콘셀보다 약 15%의 전력을 더 생산하면서 안정적 전력생산이 가능한 기술로 알려져 있다.

포럼에는 독일 프라운호퍼 연구소의 슈테판 글룬츠(Stefan Glunz) 교수를 비롯해 국내외 태양광 전문가들이 참석해 ▷탠덤 상용화 진전 및 대량생산 고려사항 ▷페로브스카이트-실리콘 탠덤 기술 ▷HJT(헤테로접합) 기술 발전 등을 논의했다.

유득원 대전시 행정부시장은 개회사에서 “2026년 세계태양광총회는 태양광 기술을 선도하는 전 세계 석학과 전문가들이 한자리에 모여 재생에너지의 미래를 논의하는 뜻깊은 국제행사”라며 ”대전시는 탠덤 등 차세대 태양광 학술 교류와 전시회를 통해 태양광산업의 다양한 미래 성장 가능성을 보여드리고, 대전의 멋과 맛 등 진면목을 알릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 강조했다.

한편, 대전시는 연간 발전량 중 약 37%를 신재생에너지로 생산하고 대전의 건물일체형태양광(BIPV)기업은 전국 BIPV매출의 70% 이상을 차지하고 있으며 태양광 R&D 및 실증을 선도하는 태양광기업공동활용연구센터와 다양한 에너지 분야 연구소를 보유하고 있다는 점에서 태양광 산업부문에서 큰 성장 잠재력을 갖추고 있다.