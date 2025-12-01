‘코어 어센틱’ 주문액 전년比 160% 증가…전체 1위 로봇청소기·미용기기 등 실용상품 주문 40~100%↑

[헤럴드경제=강승연 기자] 올해 홈쇼핑에서는 실용적인 프리미엄 상품이 인기를 끈 것으로 나타났다.

GS샵이 1월부터 11월까지 TV홈쇼핑·데이터 홈쇼핑·모바일 라이브·모바일 앱 등 전 채널 판매 데이터를 분석한 결과, 패션·뷰티·가전·식품 등 전 상품군에서 프리미엄 브랜드 상품을 선호하는 경향이 강했다.

대표적인 상품군은 패션이었다. ‘제대로 된 한 벌’을 목표로 프리미엄 전략을 강화한 GS샵 자체 브랜드 ‘코어 어센틱’의 주문액은 800억원에 달했다. 전년 대비 160% 성장한 것으로, 올해 전체 브랜드 가운데 1위에 올랐다.

‘라삐아프’ 역시 주문액 660억원으로 전년 대비 10% 성장하며 3위 브랜드로 기록됐다. GS샵은 이런 변화에 맞춰 ‘르네크루’, ‘쏘울’, ‘분트로이’ 등 자체 패션 브랜드를 강화하고 있다.

가전에서는 로봇청소기가 성장세를 이어갔다. ‘로보락’ 주문액은 전년보다 100% 증가한 450억원을 기록했다. 지난 7월 말에는 1시간 동안 목표 대비 316% 높은 26억원의 최고 주문 실적을 세웠다.

‘슬로 에이징(Slow Aging)’ 트렌드 확산 속에서 뷰티 기기 인기도 이어졌다. 올해 3월 GS샵이 단독으로 선보인 200만원대 프리미엄 피부 미용 기기 ‘에이글로벌 제우스3’는 8개월 만에 주문액 100억원을 돌파했다. ‘다이슨 에어랩’, ‘다이슨 헤어드라이어’ 등 50~70만원대 헤어 기기도 전년보다 약 40% 성장한 주문액 300억원을 기록했다.

식품에서는 ‘궁키친 이상민’ 간편식이 주문액 200억원을 기록하며 전년 대비 90% 성장했다. 이상민 씨가 직접 개발한 비법 소스를 더한 것이 특징이다. 프리미엄 재료에 조리의 실용성을 더해 인기를 끌었다.

치솟은 금값으로 순금 장신구 구매도 늘었다. ‘제메이스 24K 순금 팔찌’, ‘르비에 24K 순금 반지’ 등 24K 순금 장신구 주문액이 전년 대비 180% 증가하며 700억원을 웃돌았다.

오민규 GS샵 MD기획팀장은 “고물가가 뉴노멀이 되면서 하나를 사더라도 가장 좋은 상품과 브랜드에 투자하는 경향이 뚜렷했다”라며 “앞으로도 가격보다 가치에 중점을 둔 상품 제안을 통해 고객 삶의 만족도를 높일 것”이라고 말했다.