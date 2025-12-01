ETF플랫폼 ‘FunETF’ 月배당 포폴 서비스 ‘포트래빗’ 내 신규 서비스 연금 계좌 특성에 맞춘 맞춤형 포트폴리오…비과세 증여 방법 안내도 제공 이달 26일까지 출시 기념 이벤트 진행…참여자 전원 배달 모바일 상품권 증정

[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성자산운용이 ETF·펀드 플랫폼 ‘FunETF’의 월배당 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗(PortRabbit)’에 연금저축·IRP·ISA 계좌 맞춤 포트폴리오와 비과세 증여 플랜 기능을 새롭게 추가했다고 1일 밝혔다. 지난 10월 맞춤형 월배당 포트폴리오로 처음 선보인 포트래빗이 연금·세제 혜택 기반 자산관리 플랫폼으로 확장한 것이다.

이번 신규 기능은 각 계좌의 세제 혜택과 운용 목적을 분석해 연금저축·퇴직연금(IRP)·ISA에 최적화된 포트폴리오를 자동으로 구현하는 서비스다. 투자자들이 해당 계좌의 장점을 최대한 활용할 수 있도록 세제 혜택과 효율적인 투자를 고려한 포트폴리오를 제안하겠다는 게 삼성자산운용의 설명이다.

사용자는 ‘퇴직연금 모으기’, ‘ISA혜택집중’ 등 원하는 투자 키워드만 선택하면 계좌 유형에 맞는 포트폴리오를 손쉽게 확인할 수 있다. 신규 기능 출시와 함께 ‘포트폴리오 관리’ 메뉴를 통해 수익률 확인 등 체계적인 자산관리도 가능해졌다.

자녀에게 비과세 한도 내에서 효율적으로 자산을 이전할 수 있도록 돕는 ‘비과세 증여 플랜’ 역시 함께 공개했다. 혼자서 계산하기 어려운 비과세 증여 방법도 누구나 쉽게 따라할 수 있도록 구현되어, 부모 세대의 관심을 집중시킬 핵심 기능으로 기대를 모으고 있다.

삼성자산운용은 이번 포트래빗 신규 서비스 출시를 기념해 SNS 공유 이벤트도 진행한다. 이달 26일까지 FunETF 앱에서 포트래빗을 통해 연금∙ISA 계좌 기반 포트폴리오를 만들고 스크린샷으로 SNS에 공유하면 이벤트 참여가 완료된다. 이벤트에 참여자 전원에게는 ‘배달의 민족’ 5000원권 모바일 상품권이 지급된다.

삼성자산운용 관계자는 “포트래빗은 출시 직후 투자자에게 인기를 끌고 있는 월배당 포트폴리오 서비스에 이어 연금∙ISA 포트폴리오, 비과세 증여 플랜까지 추가하며 ETF 투자를 원하는 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하고자 노력했다”며 “연말 연금 시즌에 맞춰 개인연금∙퇴직연금 포트폴리오가 투자자들에게 많은 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

한편 포트래빗은 포트폴리오와 래빗(Rabbit)의 합성어로 급변하는 시장에서 투자자의 수익을 빠르고 효율적으로 대응한다는 의미를 담고 있다. FunETF 회원이라면 누구나 월배당 투자 목적과 배당 성향에 따라 개인 맞춤형 월배당 포트를 만들고 수익률, 배당률 등을 관리할 수 있는 서비스다.