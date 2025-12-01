CGT, 항체백신 등 신규 모달리티로 영역 확대 총 7조원 투자…고용 1만명, 경제효과 12조원 존 림 “순수 CDMO 도약 위한 신성장 동력 확보“

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성바이오로직스가 CDMO(위탁개발생산) 모달리티 확장을 통해 차세대 성장동력 확보에 나선다.

삼성바이오로직스는 지난달 28일 인천경제자유구역청(IFEZ)과 인천 연수구 송도국제도시 11공구 첨단산업클러스터 산업시설용지(18만7427㎡)에 대한 매매계약을 체결했다. 삼성바이오로직스는 올해 6월 우선협상대상자로 선정된 후 협의 절차를 거쳐 최종 계약 체결에 성공했다. 부지 매입 대금은 2487억원이다.

삼성바이오로직스는 이번 계약을 통해 확보한 제3캠퍼스에 기존 항체 의약품에 더해 최근 CDMO분야에서 수요가 빠르게 증가하고 있는 ▷세포·유전자치료제(CGT) ▷항체백신 ▷펩타이드 등 다양한 모달리티에 대한 연구 및 생산 시설을 건립할 예정이다.

이를 통해 현재 항체 중심의 CDMO사업을 더욱 다변화하고 mRNA(메신저리보핵산), 항체약물접합체(ADC), 오가노이드에 이어 차세대 모달리티에 대한 기본 역량을 확보해 시장이 확대될 경우 빠르게 대응할 수 있도록 하겠다는 계획이다.

제3캠퍼스는 기존 제1·2캠퍼스와 인접해 있어 공정·품질·기술 기능 등이 기존 캠퍼스와 연계 운영될 수 있도록 설계할 예정이다. 회사는 이를 통해 생산 효율 극대화, 고객 프로젝트 리드타임 단축, 글로벌 규제 대응력 향상 등 운영 전반의 경쟁력이 강화될 것으로 기대하고 있다.

삼성바이오로직스는 제3바이오캠퍼스 조성에 총 7조원가량을 투자할 예정이며, 이를 통해 2030년까지 직·간접 고용 1만명 이상, 약 12조원 규모의 경제유발효과가 발생할 것으로 전망하고 있다.

존 림 삼성바이오로직스 대표는 “인적 분할을 통해 순수 CDMO기업으로 전환을 완료함과 동시에 이번 계약을 통해 새로운 모달리티 진출을 통한 차세대 성장 동력까지 확보하게 되면서 ‘글로벌 톱 바이오 기업’이라는 회사의 목표에 더욱 박차를 가할 수 있게 되었다”고 말했다.

삼성바이오로직스는 ▷생산능력 확대 ▷제품 포트폴리오 강화 ▷글로벌 거점 확장 등 ‘3대축 확장 전략’을 통한 성장을 이어오고 있다. 회사는 4대 핵심가치인 ‘4E(고객만족·운영효율·품질·임직원 역량)’와 ‘3S(단순화·표준화·확장성)’를 통합 적용해 CDMO 사업 경쟁력을 지속 강화해 나갈 계획이다.