리얼미터 11월 4주차 정례 조사 결과 李대통령 지지율 직전보다 수치상 1.1%p↓ “주초 순방 외교 성과로 일시적 긍정 효과… 주 중반 정치보복 프레임 확산, 여론 악화”

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 54.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 1일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 24일부터 28일까지 전국 18세 이상 유권자 2538명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(11월 4주차 정례 조사) 긍정 평가가 54.8%(매우 잘함 44.1%, 잘하는 편 10.6%)로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±1.9%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가(매우 잘못함 32.4%, 잘못하는 편 8.3%)는 40.7%로 집계됐다.

이 대통령 지지율은 10월 4주차 51.2%를 기록한 후 10월 5주차 53.0%, 11월 1주차 56.7%로 상승세를 기록하다가 11월 2주차 조사에서 54.5%를 기록하며 상승세가 꺾였다. 이후 직전 조사(11월 3주차)에서 55.9%를 나타내며 일주일 만에 반등한 수치를 기록했으나 다시 이번 조사에서 1.1%p 하락한 것으로 집계됐다.

리얼미터는 “국정수행 긍정평가는 전주 대비 하락하며 4주째 50% 중반대 횡보”라며 “주 후반 하락세를 보였다”고 밝혔다. 이어 “주초 G20 순방 외교 성과로 일시적 긍정 효과를 봤지만 주 중반 한덕수 전 국무총리(에 대한) 징역 15년 구형과 추경호 국민의힘 의원 체포동의안 가결이 정치보복·야당탄압 프레임으로 확산되며 여론이 악화됐다”고 분석했다. 또 “이와 함께 원·달러 환율 최고치와 4연속 금리 동결로 고환율·고금리 체감이 악화되면서 국정 지지도도 하락세로 전환된 것으로 나타났다”고도 분석했다.

이 대통령 국정수행 평가를 권역별로 보면 부산·울산·경남에서 직전 조사 때 53.1%보다 8.0%p 하락한 45.1%를 기록한 것으로 나타냈다. 대전·세종·충청에선 2.9%p 하락해 53.4%를 나타냈고, 대구·경북에선 수치상 1.2%p 하락한 43.2%로 집계됐다. 반면 인천·경기에선 수치상 1.2%p 오른 58.4%를 기록했다.

정당 지지도 조사(11월 4주차)에선 더불어민주당 45.6%, 국민의힘 37.4%로 각각 조사됐다. 직전 조사(11월 3주차)에서 민주당은 47.5%, 국민의힘은 34.8%였다. 정당 지지도 조사는 지난 27~28일 전국 18세 이상 유권자 1012명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)

리얼미터는 “더불어민주당은 5주 만에 하락했고, 국민의힘은 2주 연속 상승했다”며 “양당 간 격차는 12.7%p에서 이번 주 8.2%p로 좁혀졌다”고 설명했다.

이어 “민주당은 당내에서 ‘당원 1인 1표제’ 추진을 둘러싼 논란과 친명계(친이재명계) 내부의 반발 등으로 인해 당내 혼란이 심화되면서 최근까지 이어져온 지지율 상승세가 하락세로 전환된 것으로 나타났다”고 분석했다.

또 “국민의힘은 특검의 윤석열 전 대통령 기소와 추경호 의원 체포동의안 가결 등 야당의 사법 공세에 대한 반발이 전통적 텃밭인 대구·경북과 일부 보수층에서 결집의 계기로 작용하며 지지율이 상승한 것으로 보인다”고 분석했다.

민주당과 국민의힘에 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.1%, 진보당 1.4%로 각각 조사됐다. 기타 정당은 1.6%, 무당(無黨)층은 7.3%로 조사됐다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사와 정당 지지도 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식을 통해 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 응답률은 5.2%, 정당 지지도 조사의 응답률은 4.5%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.