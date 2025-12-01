국가대표 출신 신옥조는 금 4개

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 주짓수 일본 원정팀이 지난 달 28~29일 열린 두 개 국제대회에서 금메달 15개를 사냥했다.

킹덤주짓수 일본 원정팀이 11월 28일 일본 군마현 다카사키 아레나에서 열린 국제브라질주짓수연맹(IBJJF) 동일본오픈, 이튿날 29일 같은 장소에서 열린 IBJJF 인터내셔널 마스터 오픈에 출전했다. 그 결과, 금메달 15개를 포함해 모두 22차례 입상했다고 1일 에이전시 측에서 밝혔다.

이에 따르면 한경우(57)는 동일본오픈 마스터6 도복 미디엄헤비급(88.3㎏) 금메달 및 앱솔루트 금메달, 노기 미디엄헤비급(85.5㎏) 금메달 및 앱솔루트 금메달을 땄다. 다음 날 열린 인터내셔널마스터 오픈 대회의 마스터6 메디엄헤비급 부문 금메달, 앱솔루트 부문 금메달을 획득하며 모두 6개의 금메달로 빛났다.

2019년 주짓수 국가대표를 지낸 신옥조(31)는 동일본오픈 마스터1 라이트페더급(53.5㎏) 동메달 및 앱솔루트 동메달, 노기 라이트페더(53.5㎏) 금메달 및 앱솔루트 금메달을 획득했다. 이튿날엔 라이트페더급 부문 금메달, 앱솔루트 부문 금메달을 목에 걸며 이번 일본 원정에서 금메달 4개, 동메달 2개를 얻었다.

2018년 제18회 인도네시아 자카르타-팔렘방 하계아시안게임 주짓수 동메달리스트 황명세는 동일본오픈 슈퍼헤비급(100.5㎏) 및 인터내셔널마스터 오픈 슈퍼헤비급에서 금메달 2개를 목에 걸었다.