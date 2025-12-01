[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령딸기가 홍콩으로 첫 수출길에 올랐다.

1일 고령군에 따르면 지난달 28일 대가야읍에 위치한 우리들엔영농조합법인에서 2025년 고령딸기 홍콩 첫 수출 선적식을 진행했다.

이번 선적은 금실 품종 200kg을 대상으로 이뤄졌으며 본격적인 해외시장 출하의 시작을 알렸다.

우리들엔영농조합법인은 2024년 12월 18일부터 2025년 5월 1일까지 총 23톤 규모의 딸기를 수출했으며 홍콩을 비롯해 베트남·태국·싱가포르·인도네시아 등으로 판로를 넓혀 왔다.

올해는 전년 대비 수출량을 약 30% 확대하는 것을 목표로 준비를 이어가고 있다.

고령군은 고품질 금실·설향 생산기반을 유지하고 해외 바이어 수요에 대응할 수 있도록 재배농가와 수출업체와의 협력을 바탕으로 수출 물류·규격·품질 안정화를 지속 지원 할 계획이다.

고령군 관계자는 “이번 선적을 시작으로 고령 딸기의 해외시장 확대가 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다”며 “지역 농가의 소득 안정과 지속 가능한 생산 기반 조성을 위해 다양한 행정적 지원을 이어가겠다”고 말했다.