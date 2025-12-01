지하철 구의역 일대 광진구신청사 이전·이스트폴 입주·49층 주거복합단지까지 ‘도시 재창조’ 가속

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 광진구 자양동 일대가 강북권 주거 판도를 뒤흔들 새로운 ‘슈퍼 주거벨트’로 급부상하고 있다.

지하철 2호선 구의역을 중심으로 ▷광진구 신청사 이전 ▷롯데캐슬 이스트폴 대단지 입주 ▷자양동 옛 군부대 부지 49층 주거복합단지 조성 등 대형 개발이 잇따르면서, 한동안 공터로 남아 있던 옛 동부지법·동부지검 주변이 도시 핵심축으로 재편되고 있다.

광진구 신청사 이전으로 행정·생활 중심축 재편

광진구(구청장 김경호)는 지난 6월 구의역 3번 출구 앞 아차산로 400에 광진구 신청사 개청식을 열고 ‘광진 재창조 원년’을 선포했다.

신청사는 연면적 3만7685㎡, 지상 18층 규모로 지어졌으며 북카페·키즈존·전시공간 등 주민친화형 편의시설을 갖춘 첨단 복합행정공간이다. 호텔·업무시설·쇼핑몰이 결합된 복합단지 내부에 자리해 ‘업무–상업–행정’ 기능을 한곳에 모은 서울 동부권 대표 스마트청사로 평가받는다.

신청사 이전이 확정되면서 기존 청사 부지는 본격적인 재개발 절차에 들어갔고, 주변 유휴지였던 군부대 부지 역시 개발의 속도를 더하고 있다.

롯데캐슬 이스트폴 입주…구의역이 강북 핵심 거점으로

신청사와 맞닿은 롯데캐슬 이스트폴은 자양1재정비촉진구역을 재개발한 초대형 복합단지로, 강북권에서 보기 드문 ‘도시 인프라 집약형 주거단지’다. 총 1063가구 아파트(이스트폴 롯데캐슬)와 31층 오피스 150실 5성급 풀만 호텔,리테일시설 NC이스트폴,기업형 임대주택 리마크빌로 구성돼 있다.

구청·의회·보건소까지 연결된 통합 복합시설로 대지면적만 7만8000㎡, 연면적 49만㎡에 달하는 거대 규모로, 구의역 3번 출구와 직접 연결돼 ‘역세권 복합도시’의 모범 사례로 꼽힌다.

자양동 군부대터, 지상 49층 초고층 주거복합단지로 개발

수년간 멈춰 있던 자양동 옛 군부대 부지가 드디어 대형 개발 프로젝트로 궤도에 오른다.

광진구가 신청사 이전을 마무리하면서 해당 부지를 49층 규모의 고급 주거복합단지로 재탄생시키는 로드맵이 가시화됐다는 평가다. 지상 49층·수천 세대 고급 주상복합,주거·업무·상업 복합 기능, 한강 조망권 확보 가능한 초고층 스카이라인,자양·구의·건대·뚝섬 생활권 확장, 강변북로·올림픽대로·잠실 생활권까지 잇는 광역 접근성

이번 개발이 단순한 아파트 공급을 넘어 도시 구조 자체를 바꾸는 대전환이라는 분석이 나온다.

도시계획 전문가들은 이번 개발을 “광진구 도시 브랜드가 강북권 최상위급으로 도약하는 기점”이라고 진단한다. 한 관계자는 “49층 복합단지와 신청사 이전, 이스트폴 입주는 자양·구의·화양동 전역의 도시 체질을 뒤집는 촉매제다. 강북권에서 드문 초고층 스카이라인과 고급 주거벨트가 형성되면 광진구의 도시 경쟁력은 완전히 다른 차원으로 올라간다”고 분석했다.

광진구 자양동 일대가 성동구 뚝섬과 함께 강북의 신주거중심으로 부상할 것으로 전망된다.