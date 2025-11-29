[헤럴드경제=박세정 기자] “옛날이었으면 1000만 관객은 그냥 달성했다?”

“1000만 가면 명동 등 서울 번화가에서 코스튬 입고 춤 추겠다”

영화 ‘어쩔 수가 없다’가 각종 영화제 수상으로 세계적 호평을 받은데도 불구하고, 관객 수 300만 문턱을 넘지 못한 채 결국 온라인동영상플랫폼(OTT)에서 공개됐다. 배우들은 1000만 관객을 기대하며 “명동 등 서울 번화가에서 코스튬 입고 춤 추겠다”는 공약까지 내걸었다.

박찬욱 감독, 이병헌·손예진 배우 등 화려한 제작·출연진으로 글로벌 화제성을 몰고 왔지만, 침체된 영화관 산업의 한계를 극복하지 못했다는 평가다.

OTT업계에 따르면 영화 ‘어쩔 수가 없다’는 최근 쿠팡플레이, 왓챠, 웨이브, 애플TV, 유플러스모바일tv에서 잇따라 공개됐다. 지난 9월 24일 극장에서 개봉된 후 불과 약 2개월 만에 OTT에 콘텐츠가 풀리게 됐다.

‘어쩔 수가 없다’는 거장 반열에 오른 박찬욱 감독의 작품으로 개봉 전부터 뜨거운 화제를 몰고 왔다. 청룡영화상 6관왕, 토론토국제영화제, 스톡홀름영화제 등 국내외 영화제에서 상을 휩쓸고 작품성을 인정받았다.

하지만 흥행면에선 기대 이상의 성적표를 거두진 못했다. 지난 8일 기준 누적 관객 수 294만명을 달성하는 데 그쳤다. 제작비 170억원이 투입된 이 영화는 손익분기점이었던 130만명은 무난히 넘겼지만, ‘대작’의 명성에 비해 다소 아쉬운 성적표라는 평가다.

그나마 ‘어쩔 수가 없다’는 침체를 거듭하고 있는 최근 영화산업을 고려하면 상황이 나은 편이다.

최근 개봉작들은 100만 관객도 넘기지 못한 채 빠르게 OTT로 넘어간 작품이 적지 않다.

지난 5월 개봉한 마동석 주연의 액션 영화 ‘거룩한 밤: 데몬 헌터스’는 1000만 관객을 기대했지만 실제 관객은 77만명에 그치면서 흥행에 참패했다. 손익분기점인 관객 200만도 넘기지 못했다. 결국 개봉 약 2개월 만에 넷플릭스에서 공개됐다.

송중기를 앞세운 영화 ‘보고타’는 125억원을 투입했지만 손익분기점 300만명을 크게 밑도는 42만명의 관객을 확보하는데 그쳤다. 개봉 한 달 만에 넷플릭스 공개를 택했다.

배우 김고은이 주연을 맡은 ‘대도시의 사랑법’도 관객 87만명(손익 분기점 130만명)으로 100만 관객 동원에도 실패하면서 약 넉달여 만에 넷플릭스에 들어왔다.

상황이 이렇다 보니, 애초에 극장을 건너뛰고 OTT 개봉을 선택하는 영화들도 늘고 있다. 대작들도 ‘1000만 관객 동원’이 불가능에 가까운 숫자가 되면서 넷플릭스 등 OTT에 공개되는 것이 수익성면에서 나을 수 있다는 판단에서다.

대표적으로 이창동 감독은 신작 ‘가능한 사랑’을 극장 개봉 대신 넷플릭스 제작으로 결정했다. 이 감독은 극장이 아닌 넷플릭스 공개를 택하면서 영화진흥위원회의 지원금(15억원)도 포기한 것으로 알려졌다.

이런 가운데, 영화 극장 개봉 후 6개월 이내에는 OTT에 공개하지 못하도록 한 ‘홀드백 6개월’ 법제화 움직이 본격화돼 논란이 불붙는 모양새다.

더불어민주당 임오경 의원은 영화관 개봉 후 넷플릭스 등 온라인동영상서비스(OTT) 등 다른 플랫폼에서 공개되기까지의 기간을 최대 6개월로 고정하는 내용을 골자로 한 법안을 발의했다. 영화가 극장 개봉 없이 OTT로 직행하는 사례가 늘자 영화관을 보호하기 위한 취지다.

하지만 소비자단체 등은 소비자의 시청권을 훼손하고 장기적으로 영화산업 전반의 침체를 가져올 수 있다는 이유로 반대 입장을 밝히고 있다.