“내일 오전 중 작업 완료…대란 없을 것”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 28일 유럽항공안전청(EASA)이 긴급 발행한 전 세계 A320 계열 항공기 감항성 개선지시(AD)와 관련해 조치 대상 항공기 42대 중 21대(50%)가 이미 작업을 완료한 것으로 확인됐다고 밝혔다.

국토부는 이날 국내 항공사 긴급 조치 현황을 점검한 결과 이같이 파악됐다고 설명했다.

국토부 관계자는 “이날 오전 즉시 국적 항공사에 긴급 감항성개선지시를 발행해 필요 조치를 통보했다”며 “해당 소프트웨어 작업은 1시간 이내에 완료가 가능한 작업으로 나머지 21대 항공기도 늦어도 내일 오전 중으로 작업이 완료될 것 항공기 운항에 큰 지장은 없어 항공대란은 일어나지 않을 것으로 전망된다”고 했다.

이번 조치의 배경은 지난 10월 30일 멕시코 칸쿤에서 미국으로 향하던 젯블루 A320 항공기에서 발생한 급강하 사고 조사 결과, 강력한 태양 복사열이 조종계통 프로그램(ELAC)에 영향을 미친 것으로 파악된다. 유럽항공안전청이 오는 30일 08시 59분까지 전 세계 A320, A321 항공기의 ELAC 소프트웨어 업데이트를 의무화한 조치에 따른 것이다.

국토부 관계자는 “안전확보가 최우선이라는 원칙 아래 국적사별 조치 상황을 실시간 점검하고 있으며 대규모 지연이나 운항 차질이 발생하는 경우 즉각 대응할 계획”이라고 말했다.