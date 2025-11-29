[헤럴드경제=이원율 기자]볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 28일(현지시간) 부패 혐의로 수사 대상이 된 안드리 예르마크 대통령실 비서실장이 사의를 표했다고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 이날 텔레그램에 올린 영상 메시지를 통해 이같은 건을 전했다.

그는 대통령실에 개편이 이뤄질 것이라고도 했다.

우크라이나 국가반부패국(NABU)과 반부패특별검사실(SAPO)은 이날 오전 에너지 기업 비리와 관련, 예르마크 비서실장 자택을 압수수색했다.

수사당국은 원자력공사 에네르고아톰의 고위 간부 등이 협력사들에서 정부 계약 금액의 10~15%에 이르는 리베이트를 조직적으로 받아온 것으로 본다.

여기에 예르마크 비서실장이 핵심 역할을 한 것으로 의심 대상이 됐다.

예르마크 비서실장은 연관성을 부인 중이다.

하지만 압수수색 당일 사의를 밝힌 건 본인의 비리 의혹이 젤렌스키 대통령에게 부담이 되고, 나아가 미국, 러시아 측과 진행하는 종전 협상 과정에 걸림돌이 될 수 있다는 판단을 한 것으로 분석된다.

예르마크 비서실장은 지금껏 우크라이나 협상 대표단을 이끌어왔다. 지난 23일에는 스위스 제네바에서 마코 루비오 국무장관의 미국 대표단과 장기간 협상도 벌였다.

젤렌스키 대통령은 예르마크 비서실장 사임과 별개로 미국과의 종전 협상은 문제없이 이뤄질 것이라고 못 박았다.

그는 “러시아는 우리가 실수하기를 매우 원하지만, 우리 쪽에서 실수는 없을 것”이라며 “우리의 작업, 우리의 투쟁은 계속된다”고 영상과 함께 올린 메시지에서 밝혔다.

러시아가 우크라이나 내부 분열을 호시탐탐 노리는 중 이번 부패 스캔들이 약점으로 잡히지 않도록 결속도 강하게 주문했다.

그는 “우리는 포기할 권리도, 물러설 권리도, 다툴 권리도 없다. 단결을 잃으면 모든 것을 잃을 위험이 있다”며 “우크라이나와 우리 미래를 위해 힘을 모아야 한다”고 했다.

이번 부패 스캔들은 유럽연합(EU) 가입을 추진하는 우크라이나 입장에서 악재이기도 하다. EU는 유럽 동맹에 가입하기 위한 핵심 조건 중 하나로 우크라이나의 부패 척결을 내세우고 있다.

한편 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나와의 전쟁 해결을 위한 미국의 평화 계획을 진지하게 논의하겠다고 밝혔다.

러시아 관영 타스통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 “우크라이나 사태를 해결하기 위한 미국 계획을 진지하게 논의할 준비가 끝났다”며 “우리도 미국과 전략적 안정성을 기꺼이 논의할 것”이라고 했다.

그는 다만 “만약 우크라이나군이 그들이 점령한 영토에서 떠난다면 우리는 전투 작전을 멈출 것”이라며 “그들이 그렇게 하지 않으면 우리는 군사적 수단으로 이를 달성할 것”이라고 강조했다.