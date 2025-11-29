‘안전개선활동 우수과제 경진대회’ 개최 현장 고위험 작업 개선…재해 원천 차단

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대중공업은 28일 울산 본사 통합안전교육센터에서 2025년 전사 안전개선활동(Hi-SAFE) 우수과제 경진대회를 열고 기업의 핵심 가치인 ‘모두를 위한 안전’ 사례를 공유했다.

HD현대중공업은 생산·설계·기술연구 등 각 현업부서에서 중대재해로 이어질 수 있는 고위험 작업들을 사전에 발굴해 선제적으로 개선 방안을 마련하기 위해 ‘전사 안전개선활동’을 시행하고 있다.

올해 경진대회는 지난 2월부터 79개 부서에서 시행한 186개 과제 가운데 6건의 우수과제를 발표하는 것으로 진행됐다.

이와 함께 경영진 및 외부 안전 전문가의 심사를 통해 대형엔진시운전1부의 ‘대형 암모니아 엔진 안전 시스템 구축’ 과제를 ‘대상’으로 선정하고 최우수상 2건, 우수상 3건, 장려상 3건도 가려 모두 4900만원의 상금을 수여했다.

대상 수상 과제는 차세대 친환경 연료이지만 독성을 지닌 암모니아의 특성을 고려해 보호구와 3단계 방호 체계를 갖춘 안전한 연료 사용 환경을 구축해 좋은 평가를 받았다.

HD현대중공업은 ‘전사 안전개선활동’ 외에도 지난 8월부터 중대재해 원천 차단을 위한 ‘The Safe Care(더 세이프 케어)’ 캠페인을 실시하고, 10월에는 전사 특별 안전활동을 실시하는 등 자율안전문화 확산에 힘을 쏟고 있다.