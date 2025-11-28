11주 훈련 마치고 해군 장교 정식 임관 제병 지휘 중책도 맡아 李회장, 홍라희 리움 명예관장, 이서현 삼성물산 사장 참석 모친 임세령 대상홀딩스 부회장 일가도 찾아

[헤럴드경제(창원)=박지영 기자] “국가와 국민을 위하여 충성을 다하겠습니다!”

이재용 삼성전자 회장의 장남인 이지호(24) 씨의 임관식을 보기 위해 지호 씨의 친·외가가 총출동했다. 지호 씨는 11주간의 훈련을 마치고 28일 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 139기 해군 사관후보생 임관식에 참석, 28일 해군 장교로 정식 임관했다.

이날 지호 씨는 기수 대표로 대열 맨 앞에서 제병 지휘를 하며 후보생 전체를 통솔하는 중책을 맡았다. 아들의 모습을 보기 위해 이재용 삼성전자 회장과 이씨의 할머니인 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 고모인 이서현 삼성물산 사장도 참석했다. 지호 씨의 동생인 원주 씨는 참석하지 않았다. 이 회장은 지난 9월 열린 입교식에는 참석하지 않았으나, 시간을 쪼개 임관식에는 참여했다.

지호 씨의 모친인 임세령 대상홀딩스 부회장 일가도 이날 진해를 방문해 지호 씨의 임관을 축하했다. 이 회장과 임 부회장이 이혼 이후 공식 석상에 함께 모습을 드러내는 것은 이번이 사실상 처음인 것으로 알려졌다.

이 회장 등 삼성 일가는 오후 2시 행사 시작보다 30분 앞서 도착했다. 이 회장은 홍 명예관장의 손을 잡고 에스코트 하는 모습을 보이기도 했다. 이 회장 오른쪽으로는 홍 명예관장, 이서현 사장이 나란히 관람석 중앙에 마련된 가족석에 착석했다. 임 부회장은 동생 임성민 부사장과 함께 삼성 일가와는 따로 도착, 별도로 마련된 가족석에 착석해서 아들의 모습을 지켜봤다.

軍 관계자 “이지호, 리더십 있고 기대 이상으로 잘했다”

이재용 회장은 가족석에 앉은 다른 임관 후보생 가족들과 인사하고 흔쾌히 사진을 찍어주기도 했다. 왼편에 앉은 해군 장교와 대화하며 미소를 짓거나 핫팩도 쥐어줬다. 임관식에 참석한 황기철 전 해군참모총장과 인사를 나누기도 했다.

지호 씨가 호명되며 등장하자 이 회장은 아들을 가리키며 박수를 쳤다. 기수 대표로 마이크를 달고 대열 맨 앞에서 “열중 쉬어!”를 외치자 은은한 웃음을 띠기도 했다. 이서현 사장은 스마트폰을 꺼내 지호 씨의 모습을 촬영하기도 했다.

지호 씨는 지난 9월 15일 입대식보다 날렵해진 모습이었다. 지호씨는 입교식 당시 “포기하지 않겠다”며 각오를 밝힌 바 있다.

앞서 해군 관계자는 “제식 자세나 구령조정 등 기수 대표에 맞는 기준이 있는데 최종 2명에 선발됐고, 기수끼리 논의해 지호 씨가 기수 대표를 맡게 됐다”며 “훈련 기간 동기들과도 잘 지내고 바르게 생활하며 훈련에도 열심히 참여했다”고 지호 씨가 제병 지휘를 맡게 된 배경을 설명했다.

또 다른 해군 관계자는 “웬만하면 칭찬을 안 하는데, 지호 씨가 리더십이 있고 기대 이상으로 잘했다”고 평했다.

지호 씨 동기의 가족들은 “아들이 지호 씨의 동기라니 색다른 느낌이다”, “지호 씨가 너무 예의바르다고 들었다. 동고동락할 수 있어서 영광”이라며 반가운 기색을 보였다.

임관식의 하이라이트인 ‘계급장 수여식’에는 친·외가가 함께했다. 계급장에 붙은 마스킹 테이프를 떼는 수여식은 이 회장과 홍 명예관장이 함께 테이프를 떼며 기념했다.

지호 씨가 “필승. 신고합니다. 사관후보생 이지호는 2025년 11월 28일부로 해군 소위로 명 받았습니다. 이에 신고합니다. 필승!”이라고 외치자 이 회장은 경례를 하며 “필승”으로 화답했다. “수고했다”며 지호 씨의 어깨를 툭툭치기도 했다.

이 회장 일가가 가족석으로 돌아가자 임 부회장이 지호 씨에게 다가가 축하인사를 건네고 안아주며 사진을 찍었다.

행사가 끝나고 동기들과 모자를 던지며 사진을 찍는 모습을 지켜보던 이 회장 일가는 임 부회장보다 먼저 현장을 떠났다. 임 부회장은 사진을 찍고 내려온 지호 씨를 보며 활짝 웃음을 지으며 바라보기도 했다. 이후 지호 씨는 이 회장과 같은 차를 타고 떠났다.

美 시민권 포기하고 입대…통역 임무 후 2028년 12월 전역 예정

2000년 미국에서 태어나 한국과 미국 복수 국적을 가지고 있는 지호 씨는 병역 의무를 다하기 위해 미국 시민권을 포기하고 지난 9월 15일 해군 장교로 입대했다.

지호 씨는 11주간 교육 훈련을 마치고 해군 소위로 임관, 3박 4일의 짧은 휴가를 마치고 2일 복귀해 해군교육사령부에서 교육을 이어간다.

약 3주의 공통 초등 군사 교육을 받고, 자대 배치를 받은 뒤 부산 해군 작전사에서 함정 병과 통역장교로 2주간의 보직 전 교육을 받은 이후 본격적으로 업무를 시작한다. 지호 씨는 한미 연합훈련 등에서 통역 임무를 수행할 예정이다.

지호 씨는 약 39개월의 의무 복무를 마치고 2028년 12월 1일부로 전역하게 된다.