유기성폐자원시설 최우수·매립시설 우수·적극행정 장관상·디지털마케팅 최우수 바이오가스화·탄소저감·ASMR 콘텐츠 등 혁신사례로 공공가치 높여

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]수도권매립지관리공사는 폐기물 처리, 디지털 소통, 적극행정 등 다양한 분야에서 연이어 대외성과를 거뒀다.

공사는 지난 27일 기후에너지환경부 주관 ‘2025년 폐기물처리시설 설치·운영 실태평가’에서 유기성폐자원시설 부문 최우수시설, 매립시설 부문 우수시설로 각각 선정됐다.

특히 광역음폐수바이오가스화시설은 지난해에 이어 2년 연속 최우수시설로 인정받았다.

해당 시설은 음식물폐수 처리 과정에서 발생하는 바이오가스를 슬러지 자원화시설 건조열원 등 대체연료로 활용해 연간 약 31억 원의 비용 절감 효과를 거둔 점에서 높은 평가를 받았다.

또 제3-1매립장은 친환경 위생매립 방식과 선제적인 안전관리 활동을 통해 환경성과 안전성을 동시에 확보한 공로로 우수시설에 선정됐다.

공사는 서울특별시와 공동으로 국내 최초 ‘생활폐기물 소각시설 비산재 안정화 처리물 수도권매립지 반입사업’을 성공적으로 추진해 행정안전부 주관 ‘2025 적극행정 우수사례 경진대회’에서 행정안전부 장관상을 수상했다.

처리 난항을 겪던 생활폐기물 소각재(비산재)를 안정화 처리 후 수도권매립지에서 처리함에 따라 ▷지자체와의 협업을 통한 연간 약 52t CO₂온실가스 감축 ▷지자체 예산 절감 등 실질적 효과를 동시에 달성한 점에서 높은 평가를 받았다.

공사는 28일 한국공공브랜드진흥원이 주최하고 산업통상부가 후원하는 ‘제3회 한국공공브랜드대상’에서 수도권매립지 유튜브 감각소리(ASMR) 콘텐츠로 공기업 디지털마케팅 부문 최우수상을 수상하며 2년 연속 영예를 안았다.

송병억 공사 사장은 “전 직원의 노력으로 다양한 분야에서 의미 있는 성과를 거둘 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 환경·사회·투명(ESG) 경영 가치 실현은 물론 폐기물 처리시설에 대한 국민 인식 개선과 지속가능한 자원순환 생태계 조성을 위해 소통하고 혁신해 나가겠다”고 말했다.