홍콩 SCMP 보도, 中 SNS 달군 사연 소개팅 4시간만에 혼인신고 女 “돈 달라”, 5000만원 탕진

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국의 한 40대 남성이 소개팅 한지 불과 4시간만에 결혼에 성공했지만 한달만에 저축액 24만 위안(5000만원)을 모두 탕진해 충격을 주고 있다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 지난 27일 보도했다.

보도에 따르면 중국 남부 후난성 헝양 출신의 황중청은 지난 8월 21일 오전에 소개팅을 했다. 중매업자를 통해 소개받은 상대는 미용실에서 일하는 여성이었는데, 신기하게도 9명의 중매업자가 모두 동일하게 그녀를 추천해줬다.

황씨는 후난방송과의 인터뷰에서 “소개팅을 하러 가는 중에 중매업자 8명이 나타나 같은 여성을 추천했다”고 했다.

황씨는 여성을 만나고 4시간 뒤 혼인신고를 했다.

황씨는 “그녀는 모든 것을 당일에 마무리 해야한다고 고집했다”며 “그래서 오후 5시쯤 혼인 신고를 하러 갔고, 모든 게 순식간에 일어났다. 하루 종일 멍했고, 그녀에게 ‘오늘이 꿈만 같아요’라고 말하기도 했다”고 당시를 떠올렸다.

혼인신고 첫날밤 호텔에 묵었다는 황씨는 그때가 친밀한 관계를 맺은 유일한 시간이었다고 했다. 이후 아내는 안으려고 하면 밀치기만 했다.

아내는 함께 지낸 지 이틀 만에 남편을 광둥성으로 가서 돈을 벌라고 재촉했고, 여러가지 구실로 돈을 빌려야한다고 했다.

결국 결혼한 지 불과 한 달 만에 황씨가 저축한 돈 24만위안은 바닥이 났다.

그는 “보통은 그녀는 연락해도 답이 없었는데, 답이 올때마다 항상 돈 이야기를 했다”며 “예를 들어 칠석절(중국의 발렌타인데이)에 돈을 요청한다거나 딸에게 컴퓨터를 사줘야한다는 식이어었다”고 털어놨다.

모바일 메신저 위챗에는 황씨가 그녀에게 1314위안을 빨간 봉투에 담아 보낸 기록이 남아있다. 이 숫자는 중국어로 ‘영원’을 상징한다고 한다. 돈을 받은 아내는 “고맙습니다. 남편”이라고 답했다.

황씨는 “그녀는 24만 위안을 혼자 다썼다”며 “8월21일 소개팅으로 만났는데 한달도 채 지나지 않은 9월8일에는 이미 다 써버렸다”고 했다.

이 소식을 접한 중국 누리꾼들은 “상대가 어디 사는 지도 모를텐데 혼인 신고를 하고 돈을 넘기고 정말 용감하다” “소송을 제기해야 하고 소개 시켜준 중매업자도 고소해야 한다. 이건 공동 사기다” 등의 반응을 보였다.