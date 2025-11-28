[헤럴드경제=나은정 기자] 지난 8월 캄보디아 범죄 단지에서 발생한 한국인 대학생 고문·살해 사건의 주범이 현지 경찰에 붙잡혔다.

28일 외교가에 따르면 캄보디아 수사 당국은 전날 수도 프놈펜의 한 식당에서 살인 등 혐의를 받는 중국동포(조선족) 리광호를 체포했다.

외교가 관계자는 “어제 (현지 수사당국이) 체포했다”면서도 “수사가 진행 중이어서 구체적 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.

주캄보디아 한국대사관도 현지 수사당국으로부터 주범을 체포했다는 사실을 통보받았으며 리씨를 국내로 송환할 수 있는지도 검토할 예정이다.

리씨는 1991년생으로 나이는 34세, 중국 길림성 훈춘시 출신으로 알려져 있다.

리씨는 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보코산 인근에서 20대 한국인 대학생 박모씨를 고문하고 살해한 혐의를 받고 있다. 리씨는 총기를 소지한 채 박씨를 납치·감금하고 마약 강제 투약, 구타, 전기 고문 등을 한 것으로 파악됐으며, 박씨 가족에게 전화해 금전을 요구하기도 한 것으로 전해졌다.

앞서 박씨는 지난 7월 17일 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고, 범죄 단지인 ‘웬치’에 감금돼 고문당했다. 이어 약 3주 뒤인 8월 8일 보코산 일대에 주차된 차량 안에서 숨진 채 발견됐다.

박씨를 살해한 혐의(살인과 사기) 등을 받는 30∼40대 중국인 3명은 지난달 캄보디아 법원에 구속 기소됐다. 박씨에게 통장·OTP·비밀번호 등 계좌 접근 매체를 마련하게 하고 캄보디아로 출국하도록 유도한 혐의를 받는 박씨의 대학 선배이자 국내 대포통장 모집책 홍모(25)씨도 구속기소돼 재판을 받고 있다.

한편 박씨의 시신은 사건 발생 두 달 만인 지난달 20일 프놈펜에 있는 불교 사원에서 부검 후 화장됐고, 유해는 사건 발생 70여일 만에 유족 품에 안겼다.