유럽 600만명 소비자 단체 주관

삼성전자가 유럽 소비자단체 유로컨슈머스(Euroconsumers)가 발표한 ‘2025 유로컨슈머스 어워드’에서 무선 스틱 청소기 부문 어워드를 수상했다고 28일 밝혔다.

유로컨슈머스는 벨기에·이탈리아·포르투갈·스페인·폴란드 등 유럽 600만명 이상의 소비자를 대표하는 단체로, 매년 3000 개 이상의 전자제품을 대상으로 전문 성능 테스트와 소비자 설문을 실시해 성능·신뢰도·만족도를 종합적으로 평가해 선정한다.

삼성전자 무선 스틱 청소기는 제품 사용 기간, 고장 빈도 등을 종합적으로 반영하는 ‘품질 신뢰도’ 항목에서 높은 점수를 받으며 수상 제품으로 선정됐다. 삼성전자는 카펫을 많이 사용하는 유럽 주거환경과 실용성을 중시하는 소비자 취향을 반영해 뛰어난 청소 성능과 가벼운 디자인을 동시에 갖춘 ‘삼성 제트 95(사진)·85·75’ 무선 스틱 청소기를 주력으로 판매하고 있다.

삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 새로운 무선 청소기 신제품을 공개할 예정이다. 박지영 기자