‘안성 배터리 캠퍼스’ 개발 거점 차세대 전동화 경쟁력 강화 초석 기술·품질·안전성 테스트베드로 이차전지 산업 차세대 허브로

현대자동차·기아가 1조2000억원을 투자해 경기 안성시에 구축하는 ‘미래 모빌리티 배터리 안성 캠퍼스’는 현대차그룹 최초의 대규모 배터리 특화 연구개발(R&D) 거점이다.

미래 전동화 차량들에 대한 각종 요구조건이 까다로워지는 가운데 현대차·기아는 이곳에서 직접 개발한 배터리 설계·공정 기술을 고난도 실증 환경에서 종합적으로 검증할 계획이다. 이를 통해 배터리 캠퍼스가 국내 배터리 생태계 확장 및 인재 양성, 그리고 산업 전반의 질적 성장을 주도하는 중심지로 부상할 전망이다.

28일 완성차와 배터리 업계에 따르면 따르면 배터리는 모빌리티의 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 분야로 자리잡고 있으며, 각국 정부의 전동화 정책과 이를 실행에 옮기는 완성차 제조사·배터리 산업 간 긴밀한 협력 체계가 한층 중요해지고 있다.

특히 차량의 요구 성능과 안전 기준을 정의하고, 실제 운행 조건을 반영해 배터리를 통합 개발·검증할 수 있는 역량은 전동화 전략을 뒷받침하는 핵심축으로 평가된다.

현대차·기아는 이에 따라 배터리 캠퍼스에 전극-조립-활성화 등 셀 제조 전 공정을 수행할 수 있는 첨단 설비를 갖추고 배터리 혁신 기술의 적용 가능성과 품질, 안전성을 하나의 테스트베드 안에서 유기적으로 반복 검증할 계획이다.

아울러 셀 설계 기술뿐 아니라 공정 기술 및 차량 시스템과 연계된 통합 제어 기술을 직접 확보하고, 소재-셀-모듈-팩-차량으로 이어지는 전 주기 관점에서 배터리 성능과 안전성을 종합 검증하는 연구개발 체계를 내재화한다는 방침이다.

그동안 현대차·기아는 국내 남양연구소와 의왕연구소 등에서 배터리 소재, 셀 설계 및 공정 기술에 대한 선행 연구를 수행해왔다.

기존 연구소가 셀·공정 기술의 초기 설계와 단위 공정에 대한 검증을 수행한다면, 배터리 캠퍼스는 실제 차량에 탑재할 수 있는 수준의 품질과 안전성을 연속적이고 종합적으로 검증, 고도화하는 역할을 맡는다. 또한 연구개발 과정 전반에 데이터 해석 기술과 시험 자동화, 인공지능(AI) 기반 예측 모델을 적극 활용해 배터리의 성능 및 안전성을 사전에 정밀하게 예측하는 디지털 검증 체계도 함께 구축할 계획이다.

먼저 현대차·기아는 배터리 캠퍼스에서 전기차·EREV(주행거리 연장형 전기차) 등 차세대 전동화 차량에 탑재될 고성능 리튬이온 배터리 셀을 중심으로 연구를 수행하고, 향후 시장과 기술 트렌드에 맞춰 다양한 형태와 소재로 연구개발 범위를 확대할 예정이다.

또한 로보틱스·AAM(미래항공모빌리티)을 비롯해 다양한 미래 모빌리티 분야에서 배터리 수요가 급증할 것으로 예상되는 가운데 차량용 배터리 개발 과정에서 축적한 노하우를 토대로 미래 신사업 전반에 확장 가능한 기술 대응 역량도 강화해 나간다.

한편 이번 배터리 캠퍼스 구축은 울산 수소연료전지 공장과 화성 기아 PBV 전용 공장에 이어 추진되는 세 번째 대규모 투자 프로젝트로, 현대차그룹이 최근 발표한 125조2000억원 규모의 국내 투자 전략을 전동화·배터리 R&D 분야에 구체화한 사례로 꼽힌다.

현대차·기아 관계자는 “배터리 캠퍼스를 중심으로 K-배터리 생태계를 확장해 전동화 산업의 질적 성장을 견인하는 동시에 배터리 핵심 인재 양성을 통해 국가 미래 경쟁력 제고에 힘을 보탤 것”이라며 “배터리 캠퍼스에서 확보한 다양한 데이터를 기반으로 K-배터리 기업들과 협력 기회를 더욱 넓혀 대한민국이 글로벌 배터리 혁신의 거점으로 재도약하는데 촉매 역할을 담당할 계획”이라고 밝혔다.

한편 이날 배터리 캠퍼스의 성공적 구축을 위한 현대차·기아와 경기도, 안성시, 경기주택도시공사, 윤종군 국회의원 간의 업무협약(MOU)도 체결됐다. 각 기관은 긴밀한 협력을 통해 안성 배터리 캠퍼스를 이차전지 산업 발전을 이끄는 차세대 배터리 허브로 육성한다는 계획이다.

현대차·기아는 지난 8월 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사와 전기차 배터리 안전 기술 강화를 위한 업무협약을 체결하고, 배터리·품질·안전 기술 고도화를 위한 핵심 협업 과제를 공동 추진하는 등 K-배터리 생태계와의 협력을 확대하고 있다. 양대근·서재근 기자