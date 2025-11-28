[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국재료연구원(KIMS)은 28일 경남 창원 본원에서 삼성중공업(SHI)과 함께 ‘KIMS-SHI 재료혁신연구센터’ 설립 현판식을 개최했다.

이번 센터 설립은 KC-2C(한국형 액화천연가스) 화물창 소재, 초극저온 환경 소재, 원자력 분야 소재 등과 관련한 기술 확보를 위해, 각 분야를 대표하는 양 기관이 상호 협력할 수 있는 인프라를 마련하는 데 의미가 있다.

삼성중공업이 개발한 KC-2C LNG 화물창은 LNG 운반선이나 LNG 추진선 안에서 액화천연가스를 넣는 저장 탱크다. 일반 유조선의 기름 탱크처럼 단순한 구조가 아니라, 단열재와 멤브레인(방벽), 지지 구조, 누출 감지 시스템, 보호층 등이 모두 복합적으로 결합된 시스템으로 이뤄져 화물창이라고 불린다.

KIMS와 삼성중공업은 지난 2월 기술 협력을 위한 업무협약을 체결한 이후, 여러 차례의 실무회의를 거치며 연구 주제를 설정하고 기술 협력을 이어오고 있다. 양 기관은 이번 센터 설립을 기점으로 인력 교류와 공동연구 수행을 넘어 극한 환경을 극복하는 차세대 소재 기술을 선도적으로 확보하는 전진 기지로 활용할 계획이다.

앞으로 센터는 KC-2C LNG 화물창 소재 관련 협력 진행, 액화수소 등 초극저온 분야 선도적 협력 추진, 원자력 분야 기술 향상과 선도를 위한 기술교류회 개최, SMR 3D프린팅 제작지원센터 연계를 위한 선박용 3DP 소재 도출 등을 진행하게 된다. 이를 기반으로 소재의 국산화 및 신뢰성 확보에 박차를 가하고, 원자력 및 고성능 소재 기술을 선도함으로써 미래 에너지원 핵심 부품 소재 개발, 인력 양성 및 생태계 강화에도 힘쓸 것으로 기대된다.

최철진 KIMS 원장은 “이번 센터 설립은 탈탄소화 요구로 급변하는 해운 산업 환경에 대응해 혁신적인 변화를 선도하는 기회로 작용할 것”이라며 “이번 협력을 통해 대한민국 미래 산업의 핵심 경쟁력을 확보하는 한편, 소재 주권을 만드는 기틀로서 제 역할을 할 수 있을 것으로 믿어 의심치 않는다”고 말했다.