LG전자 ‘기업가치 제고 계획 이행현황’ 공시 향후 2년간 주주환원에 2000억원 추가 투입도

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 기업가치 제고를 위해 올해 자사주 76만1000주를 소각한 데 이어 내년 주주총회 승인을 거쳐 자사주 전량을 소각할 계획이다. 아울러 향후 2년간 주주환원에 총 2000억원 규모를 추가 투입하기로 했다.

LG전자는 28일 기업가치 제고 계획 이행현황을 공시했다. 이에 따르면 향후 2년간 총 2000억원 규모의 주주환원 계획을 새롭게 공개했다. 주주환원의 방법과 시기는 추후 이사회를 통해 결정하고 시장과 추가 소통할 계획이다.

현재 보유한 잔여 자사주인 보통주 1749주, 우선주 4693주 또한 내년 주주총회 승인을 거쳐 소각할 계획이다. 이번 공시에 앞서 LG전자는 올해 기존 발표한 주주환원 계획에 따라 배당가능이익 범위 내 취득한 기 보유 자사주 76만1000주를 소각 완료한 바 있다.

지난해 기업가치 제고 계획에서 중장기 목표로 제시했던 재무지표 이행현황도 공개했다. LG전자 3분기 누적 매출액은 65조3000억원으로 전년 동기 대비 0.5% 늘었고, 영업이익률은 4.0%로 전년 동기 대비 1.1%포인트 줄었다.

재무구조는 강도 높은 경영 내실화와 운전자산 효율화를 통해 상당부분 개선된 모습을 보였다. 3분기 말 기준 자기자본이익률(ROE)는 8.3%로 작년 말 대비 6.5%포인트 상승했고, 부채비율과 차입금비율은 각각 10%포인트와 8%포인트 내려갔다.

이어 전사 사업 포트폴리오의 구조적 개선을 위해 전략적으로 육성하고 있는 ‘질적 성장’ 영역의 성과도 소개했다. ▷전장, 냉난방공조(HVAC) 등 B2B ▷웹OS 플랫폼 등 Non-HW ▷D2C(소비자직접판매) 등이다. 3분기 말 기준 질적 성장 영역의 성과는 전사 매출액의 45%, 영업이익의 91%를 차지하고 있다. LG전자는 질적 성장 영역을 통한 성과 창출에 더욱 박차를 가해 나갈 계획이다.

LG전자 관계자는 “이번 공시는 지난해 발표한 기업가치 제고 계획의 진행 상황과 앞으로의 계획을 시장과 투명하게 공유하기 위함이다”라며 “앞으로도 중·장기적 관점에서 주주환원과 성장투자간 최적의 균형을 추구하는 주주가치 제고 정책을 일관되게 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

LG전자는 이사회 산하에 사외이사가 위원장이 되는 보상위원회의 신설 계획도 새롭게 밝혔다. 경영진 보상에 대한 공정성과 투명성을 보다 강화하고 건전한 지배구조를 구축하는 차원이다.