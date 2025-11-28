- 지식재산처 출범 기념 및 K-AI‧뷰티‧ESG 분야 지식재산 보호 다짐

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 28일 한국지식재산센터(서울 강남구)에서 처 출범 이후 최초로 등록된 1호 특허·상표·디자인권에 대한 등록증 수여 및 간담회를 개최한다고 밝혔다.

지식재산처는 1호 특허·상표·디자인권자인 ㈜오토노머스에이투지, 마녀공장, ㈜에코썸코리아의 대표 및 관계자들을 초청해 지식재산처장이 등록증에 직접 서명하고 수여하는 한편, 기업경영 중 지식재산과 관련해 겪고 있는 애로사항을 청취하는 자리를 가질 예정이다.

이번 행사는 지식재산처 출범을 기념해 K-AI, K-뷰티 및 ESG 분야에서 혁신 아이디어를 사업화하는 기업들의 노고를 격려하고, 기업과 국가의 혁신에 있어서 지식재산의 중요성을 대내외에 강조키 위해 마련했다.

김용선 지식재산처장은 “기술혁신의 결과물인 지식재산은 기업이 지속가능한 경쟁력을 확보하고 성장을 이루게 하는 핵심자산”이라며 “오늘 지식재산처 1호 등록증을 수여하는 마음과 같은 초심을 잃지 않고 변함없이 기업들의 권리를 지켜나감과 동시에, 지식재산처의 위상에 맞게 기업들이 지식재산을 활용해 진짜성장을 이룰 수 있도록 지식재산 정책의 패러다임을 전환해 나가겠다”고 밝혔다.