맞춤 단지 찾기·아파트 단지 비교 등 AI 부동산 정보 제공 금융·부동산 자산 통합 관리…맞춤형 솔루션 제공

[헤럴드경제=신동윤 기자] IBK투자증권이 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘IBKS 윙스(Wings)’에 인공지능(AI) 자산 진단 서비스를 탑재했다고 28일 밝혔다.

AI 자산 진단 서비스는 크게 ▷금융자산 AI 진단 ▷AI 처방 ▷AI 테마 포트폴리오 △AI 부동산 정보 기능을 통해 금융·부동산 자산을 분석해주고 맞춤형 솔루션까지 제공한다.

AI부동산 정보에는 매매, 전월세, 선호지역, 환경 등 다양한 조건을 반영한 부동산 검색 기능과 가격·변동률·거래량 등 8개 지표 기반 랭킹 등 ‘맞춤 단지 찾기’, 실거래가와 단지 특성 등 주요 정보 비교를 넘어 생성형 AI가 미래 가치를 예측하고 인사이트를 제공하는 ‘아파트 단지 비교’ 서비스를 도입했다.

금융자산 역시 생성형 AI가 보유종목과 자산 분포를 분석해 한 눈에 편중 여부를 알 수 있으며, 투자성향과 시장 상황을 분석해 맞춤 포트폴리오를 제안하고 위기 대응력과 수익률을 비교해준다.

아울러 1억 만들기, 내집 마련, 은퇴자금 마련 등 투자목표와 성향에 맞는 단계별 포트폴리오를 설계‧제안해주는 AI 테마 포트폴리오도 있다.

IBK투자증권 관계자는 “AI 자산 진단 서비스는 MTS를 통해 금융과 부동산 자산을 함께 관리할 수 있다”며 “앞으로도 AI 시대에 걸맞은 서비스를 고도화해 나가겠다”고 말했다.