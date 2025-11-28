[헤럴드경제=서지연 기자]삼성생명이 서울 삼성금융캠퍼스에서 ‘BY Local-청년희망터’ 4기 청년단체 성과공유회를 개최했다고 28일 밝혔다.

청년희망터는 청년들이 주체가 돼 ‘지역 소멸’ 문제 해결에 기여할 수 있도록 지원하는 사회공헌활동(CSR)으로 지역 활성화와 청년들의 도전과 성장에 기여했다는 평가를 받고 있다. 삼성과 행정안전부, 사회연대은행이 공동 운영한다.

삼성생명은 2021년부터 매년 공모를 통해 지역 문제 해결에 노력하는 청년단체 20여개를 선발, 단체별로 5000만원 상당의 사업비와 함께 역량 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 등을 제공하고 있다. 청년희망터 지원을 받은 공익활동 청년은 지난 4년간 전국 56개 지역의 80개 단체, 약 1400여명에 달한다.

이날 행사는 지방시대위원회 김경수 위원장, 주진우 국민의힘 의원, 신장식 조국혁신당 의원, 홍원학 삼성생명 대표이사 사장, 오세철 삼성물산 대표이사 사장, 권영우 행정안전부 사회연대경제제도과장, 김용덕 사회연대은행 이사장과 1~4기 청년단체 대표 등 150여명이 참석한 가운데 지역의 미래를 만들어 갈 청년들의 활동을 격려하고 사업 성과를 공유하기 위한 자리로 마련됐다.

행사에 참석한 김경수 지방시대위원장은 “청년이 만들어가는 지역의 변화 하나하나가 지역회복의 힘이 될 것이라 믿으며 정주여건 개선과 지역 청년 성장에 힘쓰겠다”고 말했다.

‘행정안전부 장관상’을 수상한 뻔(Fun)한창원은 문화예술가 132명과 협업, 창원 가로수길 등 주요 관광지를 배경으로 음악·영화 및 식음을 즐기는 청년 문화축제를 개최해 성과를 거뒀다. 지역을 대표하는 문화 콘텐츠를 발굴하고 청년 예술가들을 위한 일거리를 제공해 지역 문화예술 생태계 발전에 이바지했다는 점에서 높은 점수를 받았다.

윤인철 뻔한창원 대표는 “청년희망터를 통해 지역은 달라도 같은 미래를 그리는 동료들과 만나 같이 성장하고, 더 큰 꿈을 꾸게 돼 기쁘다”며 “앞으로 전국 각지의 청년들과 연대하며 협력의 기회를 넓혀가겠다”고 말했다.