제9차 도시재정비위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 동부권 대표 정체 지역으로 꼽혀온 광진구 자양동 자양5재정비촉진구역과 강북구 미아동 미아2재정비촉진구에 총 5700여 가구의 신규 주택이 공급된다. 두 사업지는 오랜 기간 개발 지연과 지역 노후화 우려가 제기돼 왔으나 서울시의 계획 변경과 행정 지원을 통해 실질적 추진 국면으로 전환됐다.

서울시는 27일 열린 제9차 도시재정비위원회에서 자양5재정비촉진구역 재정비촉진계획 변경안을 수정 가결했다고 밝혔다. 이번 변경을 통해 촉진구역은 ‘자양5구역’(2만6017㎡)과 ‘자양13존치관리구역’(3만1792㎡)으로 분리됐으며, 용적률은 기존 399%에서 500%로 상향됐다.

자양5구역은 2013년 우정사업정보센터가 나주로 이전하고 2018년 재정비촉진구역 결정 후, 주민 이주가 진행됐으나 시행 주체 간 이견으로 장기간 사업 추진이 지연되었던 지역이다.

이에 따라 자양5구역에는 지하 5층~지상 49층, 총 1699가구 규모의 공동주택 단지가 조성된다. 이 중 공공주택 429가구가 포함되며, 단지 내 보행환경 개선과 생활 SOC 연계·개방형 녹지 조성 등을 통해 지역 활성화도 추진된다.

같은 날 열린 도시재정비위원회에서는 미아2재정비촉진구역 재정비촉진계획안도 가결됐다. 미아사거리역과 삼양사거리역 역세권에 있는 미아2구역은 총 4003가구 규모의 대단지 공동주택 단지로 재탄생한다.

2010년 정비구역 지정 이후 장기간 답보 상태였던 해당 구역은 노후 단독·다세대 주택이 밀집해 정비 필요성이 지속 제기돼 왔다. 서울시는 이번 결정이 동북권 주거환경 개선과 주택 공급 확대에 의미 있는 역할을 할 것으로 내다보고 있다.

서울시는 자양5·미아2 구역에 대해 사업시행인가 및 관리처분인가 절차를 통해 조속한 착공과 공급 실행을 지원하겠다는 입장이다. 최진석 서울시 주택실장은 “장기간 사업 지연으로 원도심 쇠퇴 우려가 컸던 지역이 실질적인 추진 단계로 전환됐다”며 “지역 주민들에게 보다 쾌적한 주거 환경을 제공하고 양질의 주택이 조속하게 공급되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.