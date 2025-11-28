동원F&B, 온라인 역량 집중…12월 15일부터 통합회원 신청

[헤럴드경제=정석준 기자] 동원F&B는 식품 전문 온라인몰 ‘동원몰’과 반찬 전문 온라인몰 ‘더반찬&’을 통합한다고 28일 밝혔다.

이번 통합은 이원화되어 있던 온라인 역량을 모아 경쟁력을 확보하기 위한 결정이다. 동원F&B는 통합 회원 관리, 물류 시스템 일원화, 마케팅 효율화 효과를 기대하고 있다.

고객은 동원몰에서 기존 상품을 구매하면서 더반찬&의 국탕찌개, 볶음류, 양념육 등 신선 간편식도 함께 주문할 수 있다. 더반찬&의 새벽배송 서비스도 동원몰에 새롭게 도입된다. 더반찬& VIP 회원에게는 동원몰 유료 멤버십 ‘밴드플러스’ 혜택이 제공된다.

더반찬&은 12월 29일 운영을 종료한다. 회원은 12월 15일부터 내년 1월 31일까지 통합 회원으로 전환할 수 있다. 통합 회원으로 전환을 신청한 고객에게는 감사 쿠폰 1만원이 제공된다.

동원F&B 관계자는 “분산되어 있던 온라인몰을 하나로 통합, 트래픽을 모아 데이터 기반의 맞춤형 마케팅을 전개할 것”이라며 “자사몰을 통한 D2C(Direct to Consumer·소비자 직접 판매) 전략으로 차별화된 고객 경험을 제공하는 종합 식품 플랫폼으로 도약하겠다”고 말했다.

한편 동원몰은 동원그룹 관련 3000 종의 식품·식자재를 포함해 국내외 유명 브랜드의 식품·생활·주방용품 등 13만여종의 제품을 판매하는 식품 전문 온라인몰이다. 누적 회원은 160만명에 달한다. 더반찬&은 셰프와 조리원이 직접 조리한 수제 HMR을 비롯해 500여 가지 신선식품을 운영하는 반찬 전문 온라인몰이다.