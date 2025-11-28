밤새 트럼프 언행 보고 역할 ‘그린란드 야욕’ 신속 대처 차원 해석

[헤럴드경제=도현정 기자]그린란드를 두고 미국과 신경전을 벌이고 있는 덴마크가 밤새 도널드 트럼프 미국 대통령의 동태를 확인하고 대응하기 위한 야간 당직을 외교부 내에 신설했다.

덴마크 현지 신문 폴리티켄에 따르면 외교부의 업무 사각 시간대인 오후 5시부터 다음 날 아침 7시까지 근무하는 야간 당직이 설치됐다. 당직자의 역할은 덴마크 정부의 업무가 중단된 사이 트럼프 대통령의 동태에 대한 보고서를 작성해 정부 관련 부처에 배포하는 것이다.

이는 그린란드를 소유하고 싶다는 트럼프 대통령의 야욕에 신속 대응하기 위한 차원으로 분석된다. 트럼프 대통령은 전략적 요충지인데다 희토류 등 천연 자원이 풍부한 그린란드에 대해 사고 싶다거나 병합할 수 있다는 등의 발언을 하며 야욕을 내비쳐왔다. 실제로 올해 초 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어에 이어 지난 3월 JD 밴스 미 부통령과 그 부인 우샤 밴스가 그린란드를 방문하기도 했다.

인구 약 5만7000명의 그린란드는 약 300년간 덴마크 지배를 받다가 1953년 식민 통치 관계에서 벗어나 덴마크 본국 일부로 편입다. 현재는 2009년 제정된 자치정부법을 통해 외교와 국방을 제외한 모든 정책 결정에서 자치권을 행사하고 있는, 덴마크의 자치령이다.

미국이 그린란드에 야욕을 보이자, 덴마크 정부는 불쾌감을 숨기지 않으면서 그린란드와의 관계 회복에 집중하고 있다. 지난 8월에는 덴마크가 그린란드 여성들에게 시행했던 강제 피임 정책을 공식 사과했고, 이어 다음달인 지난 9월 메테 프레데릭센 총리가 그린란드를 직접 방문해 강제 피임 피해자들에게 직접 사과하기도 했다. 강제 피임 피해를 입은 여성들에게 보상안도 마련하고 있다.

폴리티켄은 야간당직까지 신설하는 덴마크의 대응이 트럼프 2기 행정부의 새로운 현실에 어떻게 적응해야만 하는지를 보여주는 예 중 하나라 논평했다.