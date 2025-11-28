[헤럴드경제=김주리 기자] 약 260억원으로 추산되는 풋옵션(주식매수청구권)을 두고 하이브와 소송 중인 민희진 전 어도어 대표가 27일 “하이브의 최고경영자(CEO)가 저를 등칠 일 없다는 생각에 (법률대리인의 도움 없이) 사인했다”며 경업금지조항이 포함된 것을 인지하지 못했다고 주장했다.

민 전 대표는 이날 오후 3시께 서울중앙지방법원 민사합의31부(부장판사 남인수) 심리로 이뤄진 주식매매대금 청구 소송의 3차 변론기일에 출석해 당사자 신문에 응했다.

그는 “박지원(전 하이브 대표이사)은 당시 하이브와 방시혁 의장에게 불만이 많았고, 그런 불만을 저와 교류하고 있었기에 절 속일 리 없다고 생각했다”며 “(보유 지분) 5%를 옴짝달싹 못 하게 하는 경업금지, 노예계약에 가까운 조항을 넣었을 거라 상상하지 못했다”고 했다. “박 전 대표가 절세를 위해선 다음 분기로 넘어가기 전에, 즉 3일 안에 계약서에 사인해야 한다고 했다. 자길 믿어라 하기에 사인했다”고도 설명했다.

경업금지 조항을 인지한 이후로 “우연한 기회에 알게 됐는데, 심각한 배신감을 느꼈다”고 민 전 대표는 진술했다. 그는 “박 전 대표에게 이게 무슨 말이냐, 왜 이렇게 된 거냐 물었는데 박 전 대표는 말을 빙빙 돌렸고, 심지어 콜옵션 관련해 ‘속일 거면 콜옵션을 넣었지 않았겠냐’고 거짓말을 했다”며 “실제로 콜옵션은 걸려 있었다. 이 사람들이 다 같이 짜고 날 등치려고 한 거다, 그런 생각을 하게 됐다”고 덧붙였다.

민 전 대표 측이 하이브에 주주 간 계약의 수정을 제안한 것이 뉴진스를 하이브에서 독립시키기 위한 것이었냐는 질문엔 “여러 가지 면에서 말이 안 된다”고 답했다. 풋옵션 행사 시 ‘30배 배수’를 제안한 것이 계약 위반이라는 하이브 측 주장에 대해선 “30배 아닌 13배로 받아도 된다. 피곤하고 힘들지만, 하이브가 선을 넘었기에 싸워야 해서 한 것”이라고 주장했다.

해당 주주 간 계약에 따르면 민 전 대표는 어도어의 직전 2개년도 평균 영업이익에 13배를 곱한 값에서 자신이 보유한 어도어 지분율의 75%만큼의 액수를 하이브로부터 받을 수 있다. 민 전 대표가 작년 11월 풋옵션 행사 통보를 해 산정 기준 연도는 2022~2023년이다. 이 기간 어도어의 영업이익은 2022년 -40억원(영업손실), 2023년 335억원이었다. 지난해 4월 기준 민 전 대표가 어도어 주식 57만160주(18%)를 보유한 것을 토대로 계산하면 민 전 대표는 약 260억원을 받을 수 있다.

민 전 대표는 이와 관련해 “하이브에 대한 주인의식을 갖고 일하기 위함이었다”고 설명했다. 그는 “방 의장은 어도어를 만들 때부터 100% 하이브 소유임을 강조했는데, 동기 부여가 전혀 되지 않았다”며 “뉴진스가 데뷔하자마자 잘 된 것에 대한 하이브의 견제가 너무 심했고 피곤했기에 박 전 대표에게 내가 목소리를 낼 수 있도록 계약하자고 한 것”이라고 부연했다.

모회사인 하이브가 자회사인 어도어 소속 아티스트를 견제하고 공격했다는 주장과 관련해서는 “계란을 한 바구니에 담지 말라는 투자 격언처럼, 하이브는 방 의장이 맨 위에 있고 그 밑에 수많은 레이블들이 존재하는 구조”라며 “(내가 합류하기 전까지) 하이브에는 BTS 한 팀만 있었고, 상장하기에는 부족하다는 생각이 들어 나를 영입한 것으로 생각된다. SM엔터테인먼트 인수 등을 거치며 깨달은 건데, 나는 하이브 상장의 제물이었던 셈”이라고 말했다.

방 의장에 대해 민 전 대표는 “인수·합병(M&A)이나 투자를 통해 회사를 외적으로 성장시키는 과정에서 아티스트나 직원은 소모품처럼 취급했다”며 “내게도 ‘(하이브를) 나가서 적이 되는 것보다는 겟(get)하는 게 낫다’고 했는데, 굉장히 이상한 표현이라 느꼈을 정도로 문제가 있었다”고 언급했다. 그는 “말 안 듣는 내가 데리고 있는 애들(뉴진스)이 인기 많은 것보다 말 잘 듣는 다른 레이블에서 (인기의) 재료를 전부 공급받아 공장화해서 회사를 더 키우는 게 훨씬 낫다고 생각했던 것 같다”며 “내겐 뉴진스를 홍보하지 말라, 르세라핌을 민희진이 하는 것처럼 헷갈리게 하고 싶다고 박 전 대표가 분명히 얘기했다”고도 했다.

하이브의 또 다른 레이블인 빌리프랩 소속 걸그룹 아일릿의 뉴진스 표절 의혹과 관련해 민 전 대표는 “아일릿의 티저가 공개된 이후 뉴진스 멤버들의 부모님들이 ‘(아일릿에) 왜 우리 아이는 없냐는 얘길 들을 정도로 비슷하다’며 ‘이게 말이 되냐’고 먼저 물어봤다”며 “르세라핌이 뉴진스보다 먼저 데뷔하고 뉴진스의 성적이 홍보되지 않은 데 대해 하이브에 불신이 쌓인 상황에서 국내 커뮤니티와 해외 팬들의 SNS 등이 떠들썩해지니 회사에 항의한 것”이라고 설명했다.

그러면서 방 의장에게 “나를 얼마나 업신여겼으면 이렇게 대놓고 베낄 수 있나, 내가 (하이브) 안에 있으면 마음껏 베껴도 아무 말 못 할 줄 알았나”라는 취지의 항의 메일을 보냈다고 민 저 대표는 밝혔다. 그는 “어도어 대표로서, 배임하지 않으려면 아티스트 보호가 우선”이라며 “(뉴진스 멤버와 부모님들의) 권리가 침해됐다면 당연히 대신 항의해야 했다”고 덧붙였다.

뉴진스의 전속계약 해지를 염두에 둔 것이었냐는 물음에 민 전 대표는 “월드투어 계획까지 세워 놓은 상황에서 (계약 해지가) 도대체 어떤 실익이 있나”라며 “가만히 있다가 풋옵션 행사할 수도 있는데. 계약 해지도 쉽게 되나. 하이브가 너무 싫었지만, 책임감으로 붙어 있으려 가처분도 두 번이나 한 것”이라고 답했다.

지난 8월 하이브에서 해임된 이후 뉴진스 프로듀싱을 계속할 수 있도록 하는 위임계약을 거절한 사유에 대해선 “계약 기간이 2개월뿐이었고 신임 어도어 사장이 언제든지 해임할 수 있다는 내용이 포함된, 언플(언론플레이)용이었기 때문”이라며 “그 회사에 있는 게 지옥 같았지만, 뉴진스 때문에 견뎠다. 내겐 투명하고 깨끗하게 경영한 죄, 쓴소리한 죄밖에 없었기에 잘릴 이유도 없었다. 끝까지 할 수 있는 건 다 해 봤다”고 했다. 이어 “1개 분기만 기다리면 풋옵션 대금이 거의 세 배로 뛰는데, 돈 때문이었다고 얘기하는 게 너무 억울하고 분하다”고 했다. 이 대목에서 민 전 대표는 울먹이기도 했다.