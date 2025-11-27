[헤럴드경제=나은정 기자] 홍콩 고층 아파트단지 화재 참사로 최소 55명이 숨지고 300여명이 실종된 가운데, 내달 결혼을 앞둔 소방관이 화재 진압과 구조 활동을 벌이다 순직한 것으로 알려져 안타까움을 더하고 있다.

27일 홍콩01 등 현지 매체에 따르면 소방관 호와이호우(何偉豪·37)는 전날 오후 홍콩 북부 타이포 구역의 31층짜리 주거용 고층 아파트단지인 ‘웡 푹 코트’(Wang Fuk Court)에서 발생한 화재 현장에서 순직했다.

그는 오후 3시1분쯤 현장에 도착해 지하에서 수색활동을 벌이다 3시30분께 동료와 연락이 두절됐다.약 30분 뒤 동료들이 건물 밖 공터에서 얼굴에 심한 화상을 입은 채 쓰러져 있는 그를 발견해 즉시 병원으로 옮겼지만 오후 4시 45분께 끝내 숨을 거뒀다.

그의 순직 소식에 동료들과 시민들의 애도가 이어졌다. 홍콩 소방청은 홈페이지 화면을 흑백으로 바꾸고 애도를 표했고, 동료 소방관들은 소셜미디어(SNS)에 소방학교 졸업 때 같이 찍은 사진 등을 공유하며 “우리는 너를 잊지 않을게. 편히 쉬어”라고 적었다.

시민들도 그의 인스타그램을 찾아 “당신은 홍콩인들의 영웅입니다”, “임무는 끝났습니다. 이제 편히 쉬세요” 등의 댓글을 남기며 추모했다.

특히 그가 생전 SNS에 남긴 사진과 메시지가 공개되면서 안타까움은 더욱 커지고 있다. 공항 특수경찰로 일하다 9년 전 소방관이 된 호는 거의 10년간 교제한 여자친구와 내달 결혼을 앞두고 있던 것으로 알려졌다.

그의 SNS 계정에는 방화복을 입은 채 연인을 안아 들고 웃는 사진, 연인과 함께 여행한 사진 등이 올라와 있으며, “백번이고 말하고 싶어. 사랑해. 앞으로도 계속 행복하게 웃자” 등 애정이 담긴 글귀도 남아있다.

그의 여자친구는 이날 스레드에 “나의 슈퍼히어로가 임무를 마치고 크립톤으로 갔다”며 깊은 슬픔을 전했다. 이어 애도해준 누리꾼들에게 감사 인사를 전하며 “당신은 내 자랑이야. 하지만 나는 아직 받아들일 수 없어. 다시 당신의 손을 잡을 수 있다면 좋겠어”라고 그리움을 드러냈다.