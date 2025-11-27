[헤럴드경제=권제인 기자] LG CNS는 27일 이사회를 열고 부사장 승진 2명 , 전무 승진 1명, 상무 신규 선임 5명, 계열사 전입 1명 등을 포함한 2026년 정기 임원인사를 단행했다.

LG CNS는 이번 임원인사에서 인공지능전환(AX) 시장 선도 및 실행 가속화를 위한 역량을 결집하고, 미래 사업과 기술 성장을 견인할 인재들을 중용했다고 설명했다.

에이전틱AI·클라우드 사업을 담당하는 ‘AI클라우드사업부’ 김태훈 전무와 AX 전략 수립의 싱크탱크인 컨설팅 전문 조직 ‘엔트루(Entrue)부문’ 최문근 전무를 부사장으로 승진시켰다.

이와 함께 차세대 성장 동력인 피지컬AI, 로봇 분야의 성장을 이끌고 유통 물류 자동화 시장 1위 지위를 지킨 ‘스마트물류&시티사업부’ 이준호 상무를 전무로 승진시켰다.

또한, 30대 ‘클라우드데이터센터사업담당’ 조헌혁 담당은 국내외 AI데이터센터 설계·구축·운영 분야에서 성과를 인정받아 상무로 신규 선임했다.

이를 통해 LG CNS는 핵심 경쟁력인 ‘고객·산업 전문성’과 ‘IT기술·서비스 역량’을 지속 강화해 고객 비즈니스 혁신을 선도하며, 급변하는 AX 시장을 주도해 나갈 계획이다.

<부사장 승진>

▷김태훈 AI클라우드사업부장 ▷최문근 Entrue부문장

<전무 승진>

▷이준호 스마트물류&시티사업부장

<상무 신규 선임>

▷김소연 Design AX사업담당 ▷오진섭 SF Core사업담당 산하 수석전문위원 ▷이철호 통신·서비스사업담당 ▷조민관 SCM이노베이션사업담당 ▷조헌혁 클라우드데이터센터사업담당

<계열사 전입>

▷송광륜 HSAD CFO 상무