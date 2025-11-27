‘함께 새마을, 미래로·세계로’ 주제 지도자대회 성황

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도는 27일 도청 김대중강당에서 2025년 전남도 새마을지도자대회가 열려 한 해 성과를 돌아보고 2026년 새로운 도약을 위한 비전을 다짐했다.

(사)전남새마을회가 주최한 이번 행사에는 김영록 전남도지사, 김태균 전남도의회 의장, 양재원 전남새마을회장과 22개 시군 새마을회원 등 총 800여 명이 참석해 화합을 다졌다.

‘함께 새마을, 미래로·세계로’라는 주제로 열린 이날 행사는 2025년 보람의 현장 영상 상영, 유공자 시상, 대회사, 격려사, 축사, 비전다짐 퍼포먼스와 새마을노래 제창 순으로 펼쳐졌다.

김영록 지사는 지역공동체 발전과 새마을운동 활성화에 기여한 이동률 새마을지도자무안군협의회장 등 50명에게 표창장을 수여해 그동안의 노고를 격려했다.

새마을지도자들은 해양쓰레기 수거 활동, 취약계층 나눔 봉사활동 등 한해 새마을회의 활동을 돌이켜보고 서로의 노고를 격려하며 자긍심을 고취했다. 특히 전남 AI데이터센터 유치를 기점으로 세계 속으로 뻗는 대한민국을 기념하는 한편, 가상현실 기술을 활용한 예술공연도 펼쳐졌다.

양재원 전남새마을회장은 대회사에서 “회원 한 분 한 분의 변함없는 열정과 헌신이 모일 때 전남의 새마을운동은 더욱 힘차게 나아갈 것”이라며 “저 또한 현장에서 뛰며 새로운 새마을운동의 지평을 여는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

김영록 지사는 “올 한 해 회원들께서 지역사회의 발전을 이끌고 따뜻한 공동체를 만들기 위해 애써주셨다”며 “AI·에너지 수도 전남의 번영이 모든 마을 구석구석까지 골고루 퍼져 모두 잘사는 행복공동체 전남을 만들겠다”고 말했다.

전남도새마을회는 매년 해양쓰레기 수거, 재난 구호 활동 등 따뜻한 공동체를 만들기 위해 다양한 활동을 펼치고 있으며, 특히 대학동아리, 청년연대 등 젊은 세대의 새마을운동 참여 확대를 위해 힘쓰고 있다.