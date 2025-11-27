부사장 1명, 상무 4명 등 총 5명 승진 “성과 창출 기여한 인력 승진”

[헤럴드경제=박지영 기자] 제일기획이 27일 2026년도 정기 임원인사를 실시했다.

제일기획은 부사장 1명, 상무 4명 등 총 5명이 승진했다고 밝혔다.

제일기획 관계자는 “글로벌 광고·마케팅 환경이 빠르게 변화하는 가운데 새로운 기회를 적극적으로 개척하고 조직의 역량 강화와 성과 창출에 기여해 온 인력을 승진시켜 성과주의 인사 원칙을 공고히 했다”고 말했다.

부사장으로 승진한 정유석 부사장은 중동지역 비즈니스 안정화와 사업 확대 성과를 창출했으며, 국내 광고 비즈니스 전문성을 바탕으로 체험마케팅 사업 확장과 브랜드 체험 고도화에 기여한 공로를 인정받았다.

이슬기 상무는 크리에이티브 전문가로 다수의 성공 캠페인 창출과 국내외 광고제 수상을 통해 클라이언트의 브랜드 가치를 제고했으며, 이준호 상무는 국내외 경영진단을 통해 운영 리스크를 사전에 관리하고, 업무 프로세스 개선을 통해 운영 효율성 제고와 사업 체질을 강화했다.

최지원 상무는 CIS 총괄로 해당지역 핵심 광고주 대행 분야 확대 및 비계열 클라이언트 개발을 통해 비즈니스 안정화에 기여한 바를 인정받았고, 엘다드 헤이윌 상무는 글로벌 브랜드 커뮤니케이션 및 캠페인 전략 전문가로 주요 광고주의 플래그십 제품 등 통합 마케팅 프로젝트 성공에 기여했다.

제일기획은 “이번 인사에서는 글로벌 비즈니스, 크리에이티브, 경영진단 등 다양한 분야에서 성과를 창출하고, 핵심역량을 보유한 인재들을 두루 중용해 사업의 지속 성장을 이끌 경영진을 두텁게 했다”며 “크리에이티브 분야의 여성 리더와 글로벌 마케팅 전략 분야의 외국인 리더를 발탁해 다양성을 갖춘 혁신적인 조직문화를 강화했다”고 설명했다.

제일기획은 이번 정기 임원인사 이후 2026년 조직개편과 보직인사를 확정해 곧 발표할 예정이다.