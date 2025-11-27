전용 84㎡ 556가구 규모 조성 교통인프라 우수, 분양가 4억대

우미건설이 경기 화성 남양뉴타운에서 5년 만에 분양가 상한제 단지 ‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’(투시도)를 공급한다. 28일 견본주택을 열고 청약일정에 돌입한다.

조성하는 556가구 모두 전용면적 84㎡다. 합리적 분양가와 강한 교육·교통 인프라가 실수요층의 높은 관심을 끌 것으로 전망된다. 청약 일정은 12월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위이며 당첨자 발표는 10일, 정당계약은 21일부터 23일까지 진행된다. 단지는 경기 화성시 남양읍 남양리 2198번지 일원에 지하 2층~지상 24층, 6개 동 규모로 들어선다.

분양가 상한제를 적용해 84㎡ 기준 4억원 초·중반대에서 공급될 예정이며, 1차 계약금 1000만원 정액제를 도입해 초기 부담을 낮췄다. 중도금 무이자 혜택도 제공돼 입주 시까지 계약금 외 추가 자금 부담 없이 내 집 마련이 가능하다.

‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’는 교육여건이 우수한 입지에 자리하며, 단지 바로 앞 새동초·중학교가 2026년 3월 개교를 앞두고 있다. 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등 생활 인프라도 가깝다.

교통환경도 개선되고 있다. 지난해 말 서해선 서화성~홍성 구간이 개통된 화성시청역 접근성이 뛰어나고, 서해선과 신안산선 개통 시 대곡·김포공항·시흥시청과 여의도 등 주요 업무지구 이동이 한층 빨라질 전망이다. 또 예비타당성조사를 통과한 ‘서해선 KTX 연결’ 사업이 완료되면 홍성~서울 용산 이동시간이 45분대로 단축될 것으로 예상된다.

브랜드 ‘린’의 특징인 커뮤니티 시설로 ▷피트니스클럽 ▷주민카페 ▷맘스라운지 ▷스크린골프장 ▷탁구장 등이 들어서고, 남녀 독서실과 작은 도서관 등 학습공간도 마련된다. 정주원 기자