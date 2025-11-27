올해 18회째…K-소비재 수출 지원

한국무역협회(회장 윤진식·사진)는 26일과 27일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 ‘제18회 코리아 그랜드 소싱페어(Korea Grand Sourcing Fair 2025)’를 개최했다.

무역협회는 법정기념일인 ‘무역의 날’(매년 12월 5일)과 연계해 국내 중소기업의 해외 거래선 발굴을 지원하기 위해 2009년부터 매년 해외 바이어를 대규모 초청해 수출상담회를 개최해 왔다. 올해는 30개국에서 바이어 150개사가 참가해, 국내 중소기업 880개사와 약 2200건의 상담을 진행했다.

윤진식 무역협회 회장은 “한류의 인기가 지속 확대되는 시점에서 라이브 커머스 역직구 등 이를 적극 활용할 수 있는 다양한 마케팅 모델을 제시하는 데에 집중했다”면서 “앞으로도 K-소비재 수출 확대와 할랄 시장 등 새로운 시장 진출을 위해 국내외 다양한 기관과 협업해 지원사업을 적극 추진하겠다”고 강조했다.

올해 행사는 한국 문화 확산에 힘입어 수출이 급증세에 있는 뷰티·푸드·리빙 등 K-소비재에 중점을 뒀다. 말레이시아 최대 미디어·엔터테인먼트 기업인 미디어 프리마, 태국 센트럴 백화점그룹 등 한류 소비층이 두터운 신남방지역 바이어와 미국 월마트 등 글로벌 유통 바이어들이 대거 참가해 우수한 제품을 가진 국내기업들과 대면 상담을 진행했다.

특히 인증 등의 문제로 수출에 어려움을 겪고 있는 ‘K-할랄’ 제품의 해외 진출 기반 확보를 위해 ‘할랄 마켓 브릿지’ 상담장을 별도로 마련해 운영했다. 이 상담장에는 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 인도네시아 등 차세대 전략시장인 이슬람권 바이어 50개사가 참여했다.

무역협회는 바이어 매칭 상담과 더불어 K-컬쳐 및 뉴미디어를 활용한 기업 및 제품 홍보에도 적극적으로 나섰다. 또한, 롯데홈쇼핑과 공동으로 해외 인플루언서를 초청한 라이브커머스 방송을 통해 뷰티·푸드·리빙 등 8개 분야 브랜드 제품을 실시간으로 판매하는 ‘B2C 역직구 수출’ 시연을 선보였다. 양대근 기자