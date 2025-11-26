취임 후 첫 국립 5·18 민주묘지 참배 추모탑·희생자 묘역·유영봉안소 시찰

[헤럴드경제=이용경 기자] 김민석 국무총리가 26일 취임 후 처음으로 국립 5·18 민주묘지를 참배했다.

김 총리는 이날 오후 참배를 마치고 오월단체 관계자 등에게 “정의를 세우는 것이 기본”이라며 “다른 한편으로는 다 잘 사는 나라를 만들어야 한다. 거기에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

그러면서 “대학 다닐 때 개인적으로 광주를 잘 몰랐다가 나중에 알고 ‘잘 갚아야지’ 생각했던 이재명이 이제 대통령이 됐고, 젊어서 광주로 청춘을 시작한 저는 총리가 됐다”며 “저희가 잘해야(한다)”고 덧붙였다.

앞서 김 총리는 국립 5·18 민주묘지에 입장하며 방명록에 “광주의 빛을 이어 국민의 삶과 주권을 꽃 피우겠다”라고 적었다. 이어 5·18 민중항쟁 추모탑 앞에서 헌화와 묵념을 한 뒤 7명의 희생자 묘소를 차례로 참배했다.

김 총리는 5·18 당시 광주기독병원에서 헌혈하고 나오던 중 계엄군 총에 맞아 사망한 박금희 열사의 묘역과 민주화 항쟁 당시 YWCA 총무 및 조선대 교수로서 시위와 양심선언에 동참했던 이애신·문병권 부부 묘역 등을 참배했다.

또한 5·18 당시 희생된 시민들의 관을 구하려다 계엄군의 총격에 사망한 박현숙 열사, 독립운동가 일가이자 3대 보훈 명문가 출신으로 박 열사와 함께 계엄군 총에 맞아 숨진 황호걸 열사, 5·18 시민항쟁위원회 대변인으로 도청을 사수하다 사망한 윤상원 열사의 묘역도 차례로 참배했다.

김 총리는 한강 작가의 소설 ‘소년이 온다’의 모티브가 된 문재학 열사의 묘역을 참배하며 눈물을 흘리기도 했다.

이날 참배에는 강기정 광주시장, 강윤진 국가보훈부 차관, 신극정 5·18민주화운동부상자회장, 양재혁 5·18민주유공자 유족회장, 윤남식 5·18 공로자회장 등 오월단체 인사들이 함께했다.