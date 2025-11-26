‘반도체 표준화 포럼’서 최지현 제덱 책임 밝혀 삼성전자, 차세대 PIM 표준 확보 노력 박차 표준 확보 위한 국가별 경쟁도 치열

[헤럴드경제=박지영 기자] “고객에게 표준화 제품을 지원하기 위해 다양한 벤더(vendor)와 제덱(JEDEC·국제반도체표준협의기구)에서 논의하고 있습니다. 삼성전자는 LPDDR(저전력 더블데이터레이트) 6X PIM(프로세싱-인-메모리) 주요 피처(Feature)에 대해서 올해 말까지 표준화 확보가 목표입니다.”

26일 서울 서초구에서 열린 ‘반도체 표준화 포럼’에서 최지현 삼성전자 제덱 책임은 이같이 밝혔다.

반도체를 공급받는 고객의 만족도와 반도체 표준화 주도권을 차지하기 위해 국가 뿐 아니라 삼성전자와 같은 기업도 고대역폭메모리(HBM)의 뒤를 이을 PIM을 개발하는 등 반도체 표준화 전쟁에 참여하고 있다.

반도체 산업은 무르익고 있지만 전 세계에서 획일화된 반도체 표준은 없다. 국제전기기술위원회(IEC), JEDEC, 국제반도체장비제료협회(SEMI) 등 민간 영역의 표준이 세계적으로 쓰이고 있는 상황이다.

이 뿐만 아니라 국가별로도 자국의 표준을 세계 표준으로 지정해 주도권을 잡고 영향력을 강화하기 위해 경쟁에 들어갔다. 미국은 반도체 및 과학법(일명 칩스법)에 국제표준활동에 대한 미국 전문가의 참여 지원을 명시하고, 국가표준전략을 발표하겠다고 명시했다.

중국 또한 칩렛(Chiplet) 기술표준화 연맹을 발족해 첨단 패키징 기술 확보에 대폭 투자하고, 반도체·디스플레이 등 차세대 기술의 국제표준 정립을 위해 ‘신산업 표준화 시범사업 실시방안’을 발표했다.

일본도 ‘통합혁신전략 2023’에서 반도체·양자기술 등 첨단 과학기술의 전략적 추진으로 국제표준전략 수립 및 표준개발 가속화를 제시했다.

반도체 표준화 포럼 의장인 좌성훈 서울과기대 교수는 “각 국가별로 표준화에 대한 관심이 굉장히 높아졌을 뿐 더러 구글이나 메타와 같이 반도체를 직접 생산하지 않는 기업들도 표준화에 뛰어들고 있다”며 “우리나라 또한 반도체 초강대국 달성전략을 위해 3대 전략 및 9대 추진과제로 반도체 국제표준 개발을 목표로 하고 있다”고 설명했다.

기업은 신제품을 개발할 때마다 반도체 표준을 맞춰야 하는 부담에 반도체 표준 지정을 위해 목소리를 내야 하는 이중고에 처해있다. 최 책임은 “낸드보다 컴퓨트익스프레스링크(CXL)이, CXL보다 고대역폭메모리(HBM)가 더 높은 대역폭을 요구한다”며 “고객의 요구를 맞추기 위해 LPDDR(저전력 더블데이터레이트) 5X PIM(프로세싱인메모리)을 개발 중”이라고 밝혔다.

LPDDR 5X PIM은 데이터 병목으로 에너지 소모가 컸던 기존 컨벤셔널 D램에 비해 병목 현상을 개선해 대역폭을 최대 8배 향상할 수 있다. 차세대 버전인 LPDDR6 PIM은 표준화 작업 중이다. 삼성전자와 SK하이닉스는 LPDDR6 PIM 표준화를 위해 협력하기도 했다.

최신 제품을 만들기 위해서 JEDEC 등 표준화 협회에 기업의 목소리를 내는 것도 중요하다. JEDEC 이사회 의장 및 삼성전자에서 표준 및 기술활성화 부문 부사장을 맡고 있는 미안 쿠더스는 “DDR6, HBM5, 소캠(SOCAMM) 등 차세대 표준을 제정하는 데도 기여할 것”이라고 밝혔다.