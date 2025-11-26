최우수상 생활체육팀…총 6개 팀 수상 영예 직원들이 실시간 투표로 서로의 노력을 평가하고 격려한 축제의 장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 25일 ‘2025 동대문 혁신어워즈’를 개최했다.

동대문 혁신어워즈는 올 한 해 현장에서 추진한 실제 성과를 공유하고 평가하는 자리로, 직원들이 만들어낸 변화와 성과를 조직 전체와 함께 확인하기 위해 마련됐다.

올해 혁신어워즈는 참가팀 모집부터 예선평가, 본선 발표까지 약 두 달간 진행됐으며, 총 16개 팀이 참여했다. 9개 국(소)에서 추천된 직원평가단 27명이 본선 진출팀 6개를 선정했고, 본선에서는 직원 200명이 무선투표로 실시간 평가에 참여해 높은 관심을 보였다.

최우수상은 중랑천에 서울 자치구 최초 하천형 수상스포츠 체험교육장을 조성한 체육진흥과 생활체육팀이 수상했다. 해당 교육장은 총 5673명이 이용했으며 만족도 98%로 큰 호응을 얻었다.

우수상은 모바일 행정전화 도입으로 공무원 개인정보 노출 문제를 개선한 스마트도시과 정보통신팀, 불법 노점·구조물 정비로 걷기 좋은 환경을 만든 도시경관과 가로정비팀이 받았다.

장려상은 경로당 급식체계를 지속 가능한 방식으로 개선한 어르신복지과 어르신정책팀, 기부채납 시설을 서울시 최초 ‘자치구형 공공컨벤션’으로 재탄생시킨 경제진흥과 기업지원팀, 맞춤형 마음건강 관리 체계를 구축해 자살률을 크게 낮춘 건강관리과 마음건강팀이 선정됐다.

구는 최우수상 팀에 상금 100만 원과 국외연수를 지원하고, 우수상·장려상 팀에는 각각 80만 원과 50만 원의 상금을 지급할 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “여러분의 열정과 도전이 구정 변화를 이끌고 주민의 삶을 바꾸는 힘”이라며 “우리 조직 안에 자리 잡은 혁신 DNA를 확인한 뜻깊은 시간”이라고 격려했다.