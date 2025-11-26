민간발전사, 집단에너지사업자와 발전부문 과제 중점 논의

[헤럴드경제=배문숙 기자]기후에너지환경부는 26일 서울 중구 프레이저플레이스센트럴에서 이호현 1차관 주재로 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 이행계획 수립’ 등을 위한 릴레이 간담회를 처음 열어 민간 발전사 등과 탈탄소 전환 지원 방향을 논의했다고 밝혔다.

이번 회의는 2035 NDC 이행계획이자 성장전략인 ‘대한민국 녹색전환’(K-GX) 전략을 수립하는 과정에서 업계 의견을 경청하기 위해 마련됐다.

첫 간담회에는 SK이노베이션 E&S, GS EPS, 포스코인터내셔널 등 민간발전사와 집단에너지사업자 등 발전 부문 기업·협회가 참석했다.

참석자들은 발전 부문이 국가 온실가스 감축목표 달성에 핵심인 만큼 민관이 함께 노력해야 한다는 점에 뜻을 모았다.

민간발전사 등은 발전 부문의 온실가스 감축 노력에 대한 경제적 지원 등을 요청했다. 또 집단에너지, 히트펌프, 미활용열 등의 확대를 위한 지원이 필요하다는 의견도 나왔다. 기후부는 건의 사항을 검토해 추후 대한민국 녹색전환 전략 수립 시 반영한다는 계획이다.

이날 간담회에 이어 기후부는 금융, 수송, 냉매, 건물, 폐기물 등 주요 기업·협회와 정례적인 간담회를 갖고 대한민국 녹색전환 전략 수립 과정에서 업계 의견을 반영할 계획이다.

이호현 기후부 2차관은 “2035 국가 온실가스 감축목표 이행계획이자 성장전략인 ‘대한민국 녹색전환’ 전략은 창조적 혁신을 통해 우리 경제의 성장 엔진을 재점화하기 위한 정책적 의지의 발현”이라고 강조했다.

이어 “대한민국 녹색전환 전략 수립 과정에서 업계 의견을 경청하여 파격적인 지원과 정의로운 전환이 원활하게 이루어질 수 있도록 세심하게 살펴나가겠다”고 덧붙였다.