[헤럴드경제=배문숙 기자] 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 26일 “국내 배터리 업계의 유럽연합(EU) 시장 진출 애로 해소를 위해 EU와의 무역·투자 환경 개선에 나서겠다”고 밝혔다.

여 본부장은 이날 한국배터리산업협회가 주최한 ‘EU 진출 배터리 기업과의 간담회’에 참석해 이같이 말하고 “EU 및 개별 회원국과 투자 환경 개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.

EU는 한국의 이차전지 수출의 15%를 차지하는 주요 수출 시장으로, 국내 배터리 기업들은 폴란드와 헝가리 등 현지 공장 설립을 통한 진출을 활발히 진행하고 있다.

그러나 EU는 ‘배터리 법’ 등 새로운 규제를 순차 적용할 예정이어서 전기차 수요 둔화와 핵심광물 공급망 리스크 등으로 어려움을 겪고 있는 국내 배터리 업계는 경영 부담이 가중될 것으로 우려하고 있다.

이날 업계 관계자들은 EU의 규제 신설·적용 시기가 불명확해 기업 경영에 있어 예측 가능성이 떨어진다며 정부의 지원을 요청했다.

여 본부장은 “이차전지와 양극재 등 소재 수출은 최근 몇 년간 한국의 EU 수출에서 주요한 역할을 수행했다”면서 “오늘 기업들이 제기한 애로 해소를 위해 노력하겠다”고 말했다.