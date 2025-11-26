유튜브채널 ‘354 삼오사’서 발언 논란 제작진 “잘못된 편집, 왜곡돼 전달” 사과 송진우 “역사 왜곡하려는 의도 전혀 없었다”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 배우 송진우가 역사 왜곡 발언으로 뭇매를 맞고 있다. 논란이 커지자 해당 발언이 나간 유튜브채널은 사과문을 올리고 영상을 비공개로 전환했다.

26일 유튜브채널 ‘354 삼오사’ 제작진은 공식 커뮤니티에 글을 올려 “25일 업로드된 영상에서 제작진의 잘못으로 출연자의 발언이 다른 의미로 전달되게 된 내용이 있어 영상을 비공개로 전환했다”라고 밝혔다.

문제의 영상은 일본 여성과 결혼한 배우 송진우 출연분이다. 송진우는 아이가 부모 국적 때문에 주위에서 혐오감이 생길까 우려해 역사적 사실을 정확하게 이해시키기 위해 노력하고 있는 상황을 전했다. 그런데 이 과정에서 일제 강점기 역사를 “옛날에 둘이 싸웠어”라고 표현한 게 화근이 됐다.

그는 “나는 와이프가 일본 사람인데 애들이 학교에 가면 역사를 배우지 않느냐”며 “어떤 애들(한일 혼혈아)은 돌 맞기도 하고, ‘일본사람’ 하고 돌을 던졌다더라. 와이프 입장에서 애들(또래 친구들)이 해코지하지 않을까 하는 게 있다”고 했다.

이어 “(딸 에게) ‘아빠는 한국사람이고 엄마는 일본사람이다. 우미(딸 이름)는 일본사람이기도 하고 한국사람이기도 해’라고 자기의 정체성을 확실히 해줬다”고 했다.

하지만 일제강점기를 염두한 듯한 발언에서 “‘그런데 옛날에 둘이 싸웠다’ 이런 것을 미리 좀 알려주고 있다”며 “‘옛날에 싸웠는데 지금은 아니야’ ‘나중에 뭐 이런 걸 배울 거야’”라고 했다.

그러면서 “선생님들이나 어른들의 케어(보호)가 중요한 것 같다. 그런 일(한일 혼혈아가 해코지를 당하는 일)이 안 벌어지게끔 선생님의 케어나 말 한마디나 이런 게 필요할 것 같다”고 했다. 이어 “주변에 학교 그만두고 홈스쿨하는 친구도 있다”고 덧붙였다.

이에 이탈리아인으로 한국 여성과 결혼한 알베르토 몬디는 “우리도 레오(몬디의 아들)가 한국사에 관심이 많고 책 읽고 하니까 ‘엄마, 일본 사람들이 진짜로 나빴다’라고 하면 ‘옛날에는 그랬는데 지금 우리 유카리 이모도 일본인이잖아, 일본 사람들 그렇게 나쁜 거 아니고 이거 역사다 배우면 된다’고, 양쪽 얘기 들어봐야 한다고 얘기했다”라고 맞장구쳤다.

하지만 영상이 공개된 뒤 누리꾼들은 송진우의 ‘싸웠다’는 표현에 불편함을 드러냈다. “침략국 미화시키네”,“일제강점기가 어떻게 양국이 싸운 것이냐” 등 비판 댓글이 잇따랐다.

제작진은 영상을 비공개 처리한 뒤 “출연자들의 발언이 마치 특정 사실을 왜곡하고, 잘못된 내용을 전달하는 것처럼 비추게 한 저희의 잘못”이라고 했다.

제작진은 “‘한국과 일본이 싸웠다’는 표현은 일본의 침략이라는 역사적 사실을 축소하거나 왜곡하려는 의도가 전혀 없었다, 당시 상황을 설명하는 과정에서 나온 발언이었지만 편집 흐름상 단순 분쟁처럼 들릴 수 있는 뉘앙스로 전달됐다”라고 해명했다.

이어 “‘양쪽의 이야기를 들어봐야 한다’는 말 또한 역사를 양비론적으로 보자는 의미가 아니었고, ‘다양한 사회적·역사적 상황을 바라볼 때 여러 관점을 이해하는 태도를 지니는 게 좋겠다’라는 의미를 일반적으로 설명하는 과정에서 나온 말이었다. 하지만 저희의 잘못된 편집으로 그 본래의 취지가 충분히 전달되지 못했다”라 했다.

제작진은 “깊은 책임감과 함께 반성하고 사과드린다. 설명 과정이 충분하지 않았고 잘못된 편집으로 인해 출연자들의 발언이 잘못된 의미로 받아들여지게 전달됐다. 깊이 반성한다”며 “앞으로는 더 신중하게 편집하고 검수하겠다, 같은 실수가 반복되지 않도록 제작 과정 전반을 강화하겠다”고 강조했다.

송진우도 댓글을 통해 “신중하지 못한 언행으로 인해 많은 분들께 상처와 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “역사를 왜곡해 아이들을 교육하고 보호하려는 의도는 전혀 없었다”라고 사과했다.

송진우는 “다문화 가정 아이들 사이에서 부모 국적 때문에 생긴 혐오감이 아이들에게 무분별한 폭력으로 이어지고 있다는 이야기를 들었다”며 “역사적 사실은 정확히 알고 이해하되 어떤 상황에도 폭력은 절대 안 된다는 가르침을 주고 싶었다”고 해명을 보탰다. 그는 “그 과정에서 그래선 안 됐지만 아이의 시선에 맞춰 설명하겠다는 의지가 앞서 ‘싸웠다’는 잘못된 단어를 사용하게 됐다”면서 “제 표현이 더욱 신중하고 정확했어야 했다. 이 부분에 대해선 어떠한 변명도 없이 제가 잘못한 부분”이라고 단어 선택의 잘못이었음을 분명히 했다.