조국 “李대통령도 정치개혁 지지…손잡아 달라” 정청래 “의지 없는 듯 비춰 유감…의견 피력할 것”

[헤럴드경제=주소현 기자] 신임 대표로 돌아온 조국 조국혁신당 대표는 26일 정청래 더불어민주당 대표와 만나 “정치개혁이 되면 모든 국민에게 이익이다. 이를 기초로 내란·극우세력을 격퇴할 수 있다”고 말했다. 정 대표는 “정치개혁특별위원회가 구성되면 충분희 논의해서 합의 가능한 부분을 도출해낼 수 있을 것”이라고 답했다.

조 대표는 이날 국회 민주당 대표회의실을 찾아 “영세 정당 대표를 환대해줘 감사하다”고 운을 뗐다. 그는 “(지난해) 12월3일 내란이 터지고 국회 앞에서, 광장에서 모두 같이 손잡고 윤석열 탄핵을 외쳤다. 한배를 탔다고 생각한다”며 “민주당은 혁신당을 뒤따르면서 내란을 막아냈고 힘을 합쳐 감격스러운일”이라고 말했다.

이어 조 대표는 “재집권을 위해 조국혁신당이 앞서나갈 것”이라고 강조했다. 조 대표는 “이재명 정부의 성공은 특정 정당의 문제가 아니다”며 “선진국의 위상을 유지하면서 재도약하느냐, 지체 또는 후퇴하느냐의 문제다. 만약 내란 세력이 재집권하면 우리 모두 큰 죄를 짓는 것이고, 상상하기 싫다”고 말했다.

조 대표는 “다음 선거가 어떻게 될지 모른다. (내란세력 집권을) 막으려면 정치개혁이 필요하다”며 “우상호 대통령실 정무수석도 이재명 대통령께서 정치개혁 논의를 지지한다고 말씀했다. 정치개혁을 위해 정 대표가 손 잡아주시길 바란다”고 당부했다.

앞서 조 대표는 지난 23일 혁신당 전국당원대회에서 당선 일성으로 내년 지방선거와 지방분권 개헌을 동시 투표하고 ▷결선투표제 도입 ▷의원 선거 시 비례성 확대 강화 ▷원내교섭단체 기준 완화를 골자로 한 정치개혁 구상을 밝힌 바 있다.

정 대표는 “혁신당과 민주당은 때로는 따로, 또 같이 지금까지 비상계엄과 내란 극복을 같이 넘어왔다”고 화답했다. 또 정 대표는“내란 끝나지 않았다 현재 진행형이다 내란 옹호세력 준동하고 있다고 생각한다”며 “잔재를 확실히 청산하고 3대 개혁을 완수해 이 땅 민주주의 지켜야 한다. 혁신당 옆자리에 있을 것”이라고 말했다.

조 대표가 제시한 정치개혁에 관해 정 대표는 “혁신당 어느 누구도 저에게 전화하거나 만나서 얘기한 적 없다. 저에 대해 부정적으로 인터뷰한 혁신당 의원도 있었다”며 “전화해서 의견을 물어보면 될 걸 언론을 통해 정청래 민주당 대표가 정치개혁 의지가 없는 것처럼 비추는 건 대단히 유감스럽다”고 날을 세웠다.

그러면서 정 대표는 “방금 비공개 최고위원회에서도 원내에서 정개특위 보고를 해줬다. 정치개혁 등을 해서 지구당 부활 문제를 포함해 정개특위가 가동할 수 있도록 힘 써달라 부탁했다”며 “정치개혁의 과제는 여야가 정개특위에서 합의를 해야 하는 상황인 것만큼 그 과정에서 제 생각을 포함해서 더불어민주당의 생각도 아마 충분히 의견을 피력하리라 생각한다”고 덧붙였다.