행안부, 한진 등 물류기업과 재난관리 물류 파트너십 구축 재난관리자원 운송·관리 역량 강화 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]정부와 물류기업 간 협력으로 재난관리 장비·물품의 보관과 운송이 빨라진다

행정안전부는 26일 정부서울청사에서 국가재난관리물류기업 지정서 수여식을 열고 ㈜한진, ㈜비지에프로지스, 롯데글로벌로지스㈜, CJ대한통운㈜을 ‘국가재난관리물류기업’으로 지정했다고 밝혔다.

이번 지정은 재난 발생 시 필요한 재난관리 물품을 신속히 운송하고 보관할 수 있는 기반을 마련하기 위한 것으로, 올해 7월부터 공개 공모와 위원회 심의를 거쳐 기준을 충족한 4개 기업을 최종 선정했다.

국가재난관리물류기업에 지정된 기업은 그간 정부가 주도하던 재난관리자원 관리의 한 축인 물류 분야에서 시도 재난관리자원 통합관리센터 설치·운영 대행, 재난 발생 시 재난관리물품 운송, 해외 의존도가 높은 재난관리물품의 국내 긴급 운송 등을 맡게 된다.

또 재난관리자원 통합관리시스템(KRMS)과 기업 자체 물류관리 정보시스템을 연계해 물류 정보를 실시간 공유하고, 재난 대응 역량을 강화하기 위한 정부 주관 훈련에도 참여한다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 국가재난관리물류기업 지정은 긴급한 재난 위기 상황에서 필요한 자원을 신속하고 안정적으로 공급할 수 있는 물류체계를 구축하기 위해 민간기업과 협업하는 첫 사례”라며 “정부는 재난으로 구호의 손길을 애타게 기다리는 국민께 빠르게 다가갈 수 있도록, 국민 안전에 기여 의지가 있는 민간기업과의 협력을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.